Biztos győzelemmel hangolódott a veszprémi csapat

A Telekom Veszprém tizennyolc gólos győzelmet aratott a tabella alsó régiójához tartozó Dabas együttesével szemben a vasárnapi Mol-Pick Szeged elleni rangadó előtt férfi kézilabda NB I-ben.

Telekom Veszprém–Dabas 38-20 (19-13)

Veszprém Aréna, zárt kapu. V.: Bujdosó, Horváth V. Telekom Veszprém: CUPARA – STRLEK 5, Tonnesen, NILSSON 7, Marguc, Lékai 3, Borozan 1. Csere: Moraes 2, Ligetvári 3, MANASZKOV 5, Yahia 1, Nenadic 4, Markussen 4, Dörnyei 3. Edző: David Davis.

Dabasi KC: HOLLÓ – Garajszki, FEKETE B. 6, Szöllősi 4, Török 2, Tóth Á. 4 (2), Kurucz 1. Csere: Podoba (kapus), Győrvári, Laurinyecz 1, Antal, Katona, Kende 2. Edző: Tomori Győző.

Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 0/0, ill. 3/2

A válogatott mérkőzések miatti másfél hetes szünetet követő első bajnoki találkozón a Veszprém együtteséből ezúttal Mahé, Siskarev, Blagotinsek és Maqueda maradt ki.

A veszprémiek svéd beállója, Andreas Nilsson remekül kezdte a mérkőzést, a csapat első négy találata az ő nevéhez fűződik (4-2). Cupara védései ellenére a dabasiak jól használták ki az elrontott hazai támadásokat, így a 12. percben 6-6-s döntetlen állt az eredményjelzőn. A többször is hibázó Marguc helyett a fiatal Dörnyei Borisz állt be, aki egyből góllal hálálta meg a bizalmat.

A félidő derekán sort cserélt Davis mester, és a pályára lépő Markussen és Manaskov góljaival öt gólos előnyre tett szert a Telekom (14-9). Fekete és Holló vezetésével jól tartották magukat a vendégek, akik a 23. percre három gólra dolgozták le hátrányukat (15-12). A félidő hajráját meghúzták Davis mester tanítványai, és Antal piros lapos büntetése után Markussen átlövésével alakult ki az addigi legnagyobb különbség (19-13).

A második játékrészt két üres kapus Nenadic találat nyitotta, majd az egyre határozottabb védekezésnek köszönhetően Strlek is két könnyed gólt jegyezhetett, a 37. percben pedig Borozan átlövése már a tízgólos előnyt jelentette (25-15). A Pest megyeiek ereje egyre jobban kezdett elfogyni, amit a támadójátékban mutatott több technikai hiba is jelzett. David Davis pályára küldte Ligetvárit is, aki gyors egymás után háromszor is bevette Podoba kapuját, így tíz perccel a vége előtt 32-18-re vezetett a Telekom. A lefújásra a húsz gólos különbséghez is közel járt az 5-0-s rohamot produkáló Veszprém, de Fekete Bálint góljai ezt meggátolták, beállítva a 38-20-as végeredményt.

David Davis: – Nagyon elégedett vagyok a csapat teljesítményével, különösen az 5+1-es védekezéssel. A Szeged elleni és az előttünk álló Bajnokok Ligája mérkőzésekre való felkészülést jól szolgálta a mai összecsapás, a játékosok jó hozzáállással játszottak és remek teljesítményt nyújtottak. Örülök, hogy az egész héten velünk készülő Dörnyei Borisz élni tudott a lehetőséggel.

Tomori Győző: – Úgy gondolom, hogy a mai találkozó remekül szolgálta mindkét csapat felkészülését a következő feladatokra. Örülök, hogy sérülés nélkül zártuk a meccset, és amennyire az erőnkből telt, ilyen kevés játékossal is helyt tudtunk állni.