BKSE: Kötelező a két pont megszerzése

A sereghajtó Vecsés otthonában lép pályára a Balatonfüredi KSE férfi kézilabda-együttese vasárnap az NB I-ben.

A tópartiak ugyan jelenleg csak nyolcadik helyen állnak a tabellán két győzelemmel és három vereséggel, de ez mindenképp csalóka.

A BKSE ugyanis már letudta a nagyágyúkat – találkozott a Szegeddel és Telekom Veszprémmel is –, rangadót vívott a Tatabányával idegenben, vagyis már a papíron könnyebb riválisok következnek. A múlt héten be is húzták a kötelezőt a Mezőkövesd ellen Csoknyai István tanítványai (28-20), s a hétvégi fordulóban újabb ilyen meccs következik a sereghajtó Vecsés ellen.

Az újonc számára eddig nem sok babér termett, mind a négy bajnokiját elbukta a Dabas, a Cegléd, a Csurgó, valamint a Budakalász ellen.

A balatoniak a hét közben a Ferencváros ellen aratott Ligakupa sikerrel hangolódtak a hétvégi fordulóra (24-22).