BKSE: visszatér a fiatal irányító

Visszatér a csapathoz a balatonfüredi egyesület saját nevelésű kézilabdázója, aki az elmúlt két szezonban Mezőkövesden pattogtatta a labdát.

Horváth László 2018 nyarán került kölcsönbe Mezőkövesdre, ahol két NB I-es szezonban összesen 61 alkalommal lépett pályára tétmeccsen, összesen 188 góllal segítve csapatát.

A Balatonfüredi KSE saját nevelésű, 21 éves irányítója most visszatér és hamarosan bekapcsolódik a felkészülésbe. Ahogyan arról már beszámoltunk, az együttes ezen a héten ismét elkezdte a közös edzéseket, amelyeket már nem a régi (Csoknyai István) és még nem is az új (György László) szakvezető irányít.

A kedden kezdődő tréningek programját György László vezetésével állították össze, s jelenleg Kis Ákos, Kárpáti Krisztián, Szathmári János és Zubjuk Igor vezényli a gyakorlásokat.

Az idegenlégiósok közül a fehérorosz Aliaksei Shynkel végig Füreden volt, Petar Topic és Pedro Rodriguez most tért vissza hazájából, Horvátországból, illetve Spanyolországból. A beállós Topic a magyar-horvát kétoldalú egyezmény alapján azonnal bekapcsolódhatott a munkába, míg a spanyol szélsőnek egyelőre karanténba kellett vonulnia.

A Magyar Kézilabda Szövetség már április elején befejezettnek nyilvánította a 2019/2020-as szezont, amelyben nem hirdettek végeredményt. A BKSE a hatodik helyen állt az NB I-ben, a Magyar Kupában pedig bejutott a négyes döntőbe.

A balatonfüredieknél a következő idénytől számos változás lesz, mind a szakmai stábot, mind a játékoskeretet tekintve.

Ahogyan arról beszámoltunk, Csoknyai István vezetőedzőt a Dunaújvárosból (vissza)érkező György László váltja az első csapat kispadján, és Imre Vilmos is a Balaton-partiak szakmai stábját erősíti majd. Távozik Kárpáti Krisztián is, aki a szegedi akadémia vezetője lesz a nyártól. Országos utánpótlás akadémia egyébként – a Telekom Veszprém és a Balatonfüredi KSE együttműködésével – megyénkben is alakul.

Ami a játékosokat illeti, a távozók listáján a visszavonuló Fazekas Nándor mellett Máthé Dominik, Zdolik Bence, Darko Sztevanovics, Luis Felipe Jimenez, Déber Bence és Orbán Barnabás neve szerepel. A legfrissebb hírek szerint Németh Balázs szerződését sem hosszabbította meg a klub.

Az érkezési oldalon hárman vannak: a cikkünk elején említett Horváth László mellett Pulay Gábor Németországból igazol haza a fürediekhez, Dénes János pedig Tatabányáról érkezik. Három saját nevelésű fiatal, Brandt Balázs, Draskovics Gellért és Seprős Bence pedig profi szerződést kapott az egyesülettől.