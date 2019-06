Bő egy hónap múlva rajtol el a Balaton-kerülő viadal

Várhatóan hatszáznál több hajó startol majd el július 18-án reggel 9 órakor az 51. Kékszalag Nagydíjon Balatonfüredről – jelentette be Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke a szervezők pénteki sajtótájékoztatóján a Magyar Sportok Házában.

Az idei verseny több szempontból is különleges lesz – emelte ki Kollár Lajos. Egyrészt fennállásának 90. évfordulóját ünnepli a Magyar Vitorlás Szövetség, másrészt 85 évvel ezelőtt, 1934-ben rendezték meg az első Kékszalag versenyt, amely ma már Európa legnagyobb tókerülő versenye. A több évtizedes múlt a vitorlázás népszerűségének növekedését igazolja és jelzi. Napjainkban már több mint 40 ezren vitorláznak rendszeresen, és nő az érdeklődők, a szurkolók tábora is. A Kékszalag ötvözi a hagyományokat és az innovációt – hangsúlyozta, mivel a korszerű high-tech hajók mellett akár ötven évnél régebben épített klasszikus vitorlások is elindulnak. Ugyanakkor a kitartásról is szól: a légvonalban 155 kilométeres távot 48 óra alatt kell teljesíteni, s a vitorlázók még gyenge szélben is végigmennek rajta.

A Kékszalag nagydíjért a versenyzőknek az idén is a megszokott Balatonfüred–Balatonkenese–Siófok–Keszthely–Balatonfüred útvonalat kell megtenniük.

A verseny első napját az M4 Sport csatornán élő közvetítésben kísérhetik figyelemmel a szurkolók – tájékoztatott Holczhauser András, az MVSZ főtitkára.

Idei újdonság, hogy mobil applikációs nyomkövetés lesz, így a weboldalon és mobil eszközökön is követhetjük kedvenceiket. Mint elmondta, tavaly rekordszámú, 681 hajó indult el 3300 profi és amatőr résztvevővel, s 545 hajó és legénysége ért célba. Ezt az idén is szeretnék elérni – emelte ki. Hozzátette: különösen nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra, a balesetek megelőzésére. A versenyhez számos program, rendezvény is kapcsolódik Balatonfüreden. Mindez ezúttal is támogatók jóvoltából valósul meg.

A főtitkár lapunk kérdésére elmondta, hogy a Kékszalag tavaly 26 480 vendégéjszakával járult hozzá a város idegenforgalmához, az idén erre az időszakra már áprilisban megteltek a szálláshelyek. A rendezvény nemcsak Balatonfüred, hanem a környék turizmusában is jelentős tényező.

Litkey Farkas, tizenháromszoros Kékszalag győztes, kétszeres világbajnok vitorlázó az idén is nyerni akar Previtál nevű hajójával – tudtuk meg a sajtótájékoztatón.

– Ameddig bírom, versenyezni fogok – árulta el. Összeszokott legénységével már javában edzenek, izgalmas versenyre készül, a mezőnyben ott lesz a címvédő svájci Safram csapata is.

A Kékszalag abszolút győz­tesének jutalma az idén is egy herendi porcelán kupa, de minden hajóosztály helyezettjei részesülnek elismerésben, díjazzák a klasszikus osztályok legeredményesebb hajóját, a legjobban navigáló csapatot, valamint a legidősebb és a legfiatalabb versenyzőt is. Sőt, a legeredményesebb női kormányos megkapja az 1940-es és az 1942-es Kékszalag nyertes Gordon Evelynről elnevezett különdíjat.