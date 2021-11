Borbély Ádám remek formában őrizte a veszprémiek kapuját

Szépen felépített, jó játékkal nyert rangadót a Fejér-B.Á.L. Veszprém a Budakalász ellen szerdán a férfi kézilabda NB I-ben.

Fejér-B.Á.L.–Budakalász 26-19 (15-11)

Veszprém, 350 néző. V.: Andorka, Hucker. Fejér-B.Á.L. Veszprém: BORBÉLY – TÓTH P. 3, Széles, Bugyáki, Vajda, FAZEKAS G. 7, Seregi. Csere: ÉLES B. 8 (1), Kristóf 2, SZÉLES 5, Bugyáki, Vajda 1, Tóth J., Szmetán P. Edző: Tombor Csaba.

Budakalász: Váczi – Maracskó 2, I. PERISICS 5 (1), Schmid 1, Mikalin 2, Juric-Grgic, Kovács D. 1. Csere: Djordjeszki (kapus), Tyiskov, KONCZ 4, Kiss B. 2 (1), Holpert 1, Dávid, Sinkovits 1, Varjú, Fórizs, Edző: Csoknyai István.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/2.

A tabella hetedik helyén álló Budakalászt fogadta a hatodik Veszprém, a felek között két pont volt a különbség, úgy, hogy a bakonyiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak.

Lassabb kezdés után hamar elkezdtek rohanni a csapatok. Ha volt rá lehetőség, a riválisok igyekeztek rendezetlen védelem ellen támadni. A kapusok többször is sikeresen avatkoztak játékba, a 9. percben 2-4-et mutatott az eredményjelző.

Öt-öt-nél érte utol a vendégeket a Veszprém, Széles volt eredményes, majd a vezetést is átvette a házigazda, 12. perc: 6-5. Borbély jó formában védett, előtte kezdett összeállni a védekezés, átvette a meccs irányítását a Fejér-B.Á.L. Ugyanakkor komoly előnyt nem tudtak kialakítani a hazaiak, akik a 19. percben 8-7-re vezettek.

Kemény taktikai küzdelem zajlott a felek között. Kettővel vezetett a Veszprém (10-8), de a Budakalász egyenlíteni tudott. Fazekas duplázott, majd Borbély mutatott be egy újabb védést. A másik oldalon Djordjeszki is ziccert fogott, Vajda nem tudott túljárni a kapus eszén, pedig háromra nőhetett volna a különbség. Csoknyai István az egyenlítés reményében időt kért, de ez visszafelé sült el, mert csapata kétszer is nagyot hibázott támadásban, amelyet kegyetlenül kihasznált a Veszprém (14-10). A vendégek nem is tudtak közelebb jönni a szünetig, négy gólos előny birtokában mehetett pihenőre Tombor Csaba legénysége.

Fazekas Gergő ott folytatta, ahol az első félidőben abbahagyta, szép góllal növelte tovább a különbséget. Borbély védését követően Éles Benedek pókhálózta ki a jobb felsőt, nagy kedvvel kézilabdáztak a bakonyi fiatalok.

A 38. percben 19-12 állt az eredményjelzőn, a vendégek nem tudták megállítani a lendületben lévő, szervezett házigazdát. Volt még bőven idő a felzárkózásra, a folytatásban is koncentráltnak kellett maradnia a Veszprémnek. Az is maradt, bár akadtak hibák, Élesék szépen megszórták az ellenfelet, Borbély pedig továbbra is elképesztő formában védett, 46. perc: 22-15. A hátralévő időben is kézben tartott a mérkőzést a házigazda, amely magabiztos sikert aratott.

Tombor Csaba: – Rangadó volt, amelyre jól felkészültünk. Tudtuk, hogy melyek riválisunk erősségei, mire kell odafigyeljünk. Az első félidőben sokszor nem volt szerencsénk, de aztán a jó védekezésnek és kapusteljesítménynek köszönhetően el tudtunk lépni a vendégektől és sikerült megnyernünk az összecsapást.

Csoknyai István: – Megérdemelten nyertek a hazaiak. Pedig az elején, nagyjából 15-20 percig meccsben voltunk, aztán sokat hibáztunk támadásban, és Borbély is remekül védett. Ellenfelünk sok könnyű gólt lőtt, ebből előnyt kovácsolt, próbáltunk faragni a hátrányunkon, de nem jártunk sikerrel.