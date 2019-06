Bronzérmet szerzett csapatával az Európa-bajnokságon a tapolcai vívó

Csapatban bronzéremmel tért haza a düsseldorfi vívó Európa-bajnokságról a párbajtőröző, Siklósi Gergely.

A tapolcai sportoló a közelgő budapesti világbajnokságon hasonló, érmes szereplésben bízik.

A tapolcai párbajtőröző, Siklósi Gergely egyéniben a 24. helyen zárt a düsseldorfi megméretésen.

– Nem indult túl jól a napom az egyéni küzdelmek során, mert a bemelegítésnél megsérültem. A testvéremnek volt hasonló balesete még 2012-ben a világbajnokságon, amikor rálépett a pást szélére és elszakadt a bokaszalagja. Én valamivel szerencsésebb voltam, nem szakadt el a szalagom, de eléggé megijedtem és ugyan bekötözték a lábam, de ez a rossz lépés kihatott az egész napomra – mesélte a 22 éves vívó.

A 97 fős mezőnyben négy győzelemmel és két vereséggel kezdte meg a selejtezőket Gergő, majd a 64-es főtáblán a hazai közönség előtt versenyző Lukas Belmann következett. A német fiú még 8-4-re vezetett, aztán a tapolcai fiú szépen ledolgozta hátrányát és türelmes vívással két tussal nyert. A 32 között az Európa-bajnoki címvédő, világbajnok francia Yannick Borellel került össze.

– Nem volt túl szerencsés a sorsolásom, elég nehéz ágra kerültem. Borell rendkívül erőszakosan vívott, egyáltalán nem feküdt nekem a stílusa. Letaglózott az asszó elején és végül papírforma eredmény született. A 15-10-es vereség után a 24. helyen végeztem – magyarázta.

Ettől fogva Gergely már a csapatversenyre koncentrált, amely remekül sikerült. A Siklósi Gergely, Rédli András, Berta Dániel, Koch Máté összeállítású négyes a tizenhét egységet számláló mezőnyben simán jutott be a nyolc közé, a cseheket 45-28-ra verve. A negyeddöntőben sikerült felülmúlni az olaszokat is, 33-28-ra. Az elődöntőben aztán végig kiélezett csatában, hosszabbításban maradtak alul a magyarok az oroszokkal szemben, így a bronzéremért vívhattak. Észtország legjobbjai nem jelentettek gondot a mieinknek, 36-25-re nyertek

.– Az olimpiai kvalifikáció szempontjából igen értékes helyezésre tettünk szert. Nagy önbizalmat ad ez a megszerzett bronzérem, szeretnénk hasonlóan teljesíteni a budapesti világbajnokságon is – hangsúlyozta.

Ráadásul már azt is lehet tudni, hogy a budapesti vébén a legjobb nyolc közé jutásért, ha a magyar kvartett sikerrel veszi az első fordulót, akkor papírforma eredmények esetén, a dán-holland párharc győztesével mérkőzhet meg.

– Dánia most robbant be az élvonalba a düsseldorfi Európa-bajnokságon. Bravúrt, bravúrra halmozott, legyőzte a világ legjobbjai között számon tartott Ukrajnát, majd Svájcot is. A döntőben is csak egyetlen tussal kapott ki Oroszországtól. A vébén, ha Dániát sodorja utunkba a szél, akkor szeretnénk megmutatni neki, hogy egyszeri véletlenről volt szó, már, ami az Eb-ezüstjüket illeti. Magyarország vívó nagyhatalom, ezért kellő koncentráltsággal és elszántsággal szeretnénk megmutatni, nekünk van a helyünk a nyolc között – vélekedett a fiatalember.

Az egyéni babérokról, tervekről Gergely elmondta, szeretne minél előrébb végezni Budapesten, minden vágya hazai közönség előtt dobogóra állni.

Megtudtuk még, hogy 2020-ban ott lesz-e a magyar férfi párbajtőr-válogatott az olimpián, és így egyéniben is indulhat-e az ötkarikás játékokon Gergely, attól függ, a szezonban milyen eredményeket sikerül a csapattal elérniük. Ez azt jelenti, gyaorlatilag minden erőpróbán a legjobb nyolc közé jutás a minimum elvárás, de az se baj, ha ennél előrébb végez a kvartett.