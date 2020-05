Büntetőket és hárompontosokat dobott a két veszprémi sportember

Kentin Mahé és Szokolik Gergely párharca volt az első tétmérkőzés a Veszprém Arénában a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet után. A Telekom Veszprém kézilabdása és a Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület (VUKE) edzője büntető- és hárompontos dobásokban mérte össze erejét.

A minap egy érdekes videót posztolt a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttes hivatalos közösségi oldalán, ahol Kentin Mahé büntetőket dobott. A francia irányító 99 kísérletéből 66 volt eredményes.

Lapunk sportrovata úgy gondolta, Kentin Mahé kosaras tudományát, mondjuk, egy párharcban is kamatoztathatná, ezért felkértük, Szokolik Gergelyt, az egykori veszprémi kosaras kedvencet, a VUKE utánpótlásedzőjét hívja ki Mahét egy büntetődobó csatára, s ezzel vessünk véget az elmúlt két és fél hónap ínséges, sportmentes időszakának.

A Mahé–Szokolik csatát hétfőn tartottuk meg, ezzel a hosszúra nyúlt szünet után ez volt az első tétmérkőzés a Veszprém Arénában.

Szoki két kisfiával, a mindig virgonc Olivérrel és az ifjúkora dacára elképesztően tehetséges labdazsonglőrrel, Gergővel érkezett a csatába. Kentin Mahé nagy vigyorral, lelkesen várta a kis csapatot. A két sportember a gyors bemutatkozást követően labdát ragadott, és rövidke bemelegítést követően megkezdődött a csata.

Kétszer húsz büntető bedobásával indult a párharc, ahol az első körben Mahé tizenkétszer, Szoki tizenegyszer volt eredményes. A partvonal mellől többször elhangzott a „Gyerünk már, apa!” biztatás. Mahé és Szoki is tökéletes technikával bombázta a gyűrűt, azonban a második körben is a kézis bizonyult pontosabbnak 16 kosarával, míg a másik oldalon 14 találatot jegyezhettünk fel.

A hárompontos dobásoknál pontos vonalazás híján közösen jelölték ki, honnan tüzelnek majd a versenyzők. Végül az NBA-szabványban, 7,24 méterben állapodtak meg a küzdő felek. Itt előbb Szoki nyolc kosárral nyert hét ellenében, majd fordult a kocka, és Mahé hat távolijára Szoki öttel válaszolt.

A párharc végén a francia kézilabdázó rendkívül sportszerűen megjegyezte: – Ne feledjétek, Szoki tíz éve visszavonult. Szerintem két nap gyakorlás után nekem végem lenne!

A kézilabdás, aki a minap ünnepelte 29. születésnapját, elmondta, soha nem tanult kosárlabdázni, még iskolai szinten sem. Videókon látta, miként csinálják a nagyok, és megpróbálta tökéletesen leutánozni. Szívesen dobálgat edzések után is.

– Igazán megtisztelő volt egy igazi veszprémi kosaraslegenda ellen kosarazni, bár a szurkolók hiányoztak – nyilatkozta mosolyogva Mahé, aki azt is hozzátette, máskor is szívesen játszana Szokival, sőt akár egy kosármeccsre is elkísérné.

Szokolik Gergely, aki a nemrégiben elhunyt Sitku Ernő előtt tisztelegve egykori csapattársa mezét viselte, kifejtette, ő maga is meglepődött, milyen remekül dob Mahé. – Biztos voltam benne, hogy nyerni fogok, de látszik, Kentin sokat foglalkozik a gyakorlással. Nagy élmény volt játszani, máskor szívesen gyakorlok vele – mondta.