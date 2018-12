Büszkék lehetnek teljesítményükre megyénk bokszolói

Alaposan letették a névjegyüket megyénk ökölvívói a nemrég rendezett országos bajnokságon. A veszprémi Sárközi Attilának végre sikerült a régóta tervezett célt elérnie, s dobogóra állhatott, míg a fürediek fiatalja, Brunet Victor hazánk legjobbja ellen mutatta meg tehetségét, azt, hogy még rengeteg van benne.

Korábban már beszámoltunk róla, Sárközi Attila bronzérmet szerzett az országos ökölvívó bajnokságon. A 27 éves veszprémi bunyós két győzelemmel az elődöntőig menetelt a 69 kilogrammosok között, ahol végül súlycsoportja legmagasabban rangsorolt indulója állította meg.

– Ezúttal sokkal jobb volt a sorsolásom, mint a korábbi években, bár azért gyenge ellenfelet nem kaptam. Az első fordulóban egy volt Madárfészek Ökölvívó Akadémiás, többszörös korosztályos magyar bajnokkal kellett szembenéznem – mesélte lapunknak Sárközi Attila, aki a második menetben törte meg vetélytársa, Dévényi Dominik ellenállását, majd húzta be simán a meccset.

A második körben az egri Lindi Norbert ellen lépett ringbe a veszprémi kiválóság. – Bunyóztam már vele korábban, győztem, viszont tapasztaltam, hogy nagyon nagy küzdő. Most is jött előre, de minden menetet megnyertem, sőt a végén majdnem sikerült kiütéssel lezárni a csatát – fogalmazott Attila.

A bunyós elmondta: nagyon várta az elődöntőt, ahol Vadász András volt az ellenfél. A veszprémi bokszoló végig partiban volt súlycsoportja első számú indulójával, ám végül nem sikerült bravúrt elérnie. Meglepetés volt, hogy Vadász nem tudta megnyerni a finálét, a vasasos Kozák László nyakába került az aranyérem.

Sárközi Attila elégedett a bronzzal, hiszen régóta várta, hogy kijöjjön neki a lépés egy ob-n. Elmondta, remekül érezte magát az eseményen, amely a Halassy Olivér Sportcsarnokban kezdődött, az elődöntőt pedig már a kiváló hangulatot és remek szurkolást nyújtó Gerevich Aladár Sportcsarnokban vívhatta.

Ha már szurkolás, nagy biztatást kapott a Balatonfüredi Ökölvívó Club színeit képviselő Brunet Victor (75 kg) is, aki hazánk legmagasabban rangsorolt amatőr bokszolóját kapta a sorsoláson. Az első fordulóban a 19 éves Brunet a kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes, négyszeres magyar bajnok, két olimpiát is megjárt Harcsa Zoltánnal nézett farkasszemet. A fürediek francia-magyar ökölvívója edzőjén, Almás Péteren kívül talán mindenkit meglepett teljesítményével. A csupán néhány éves bokszmúlttal rendelkező ifjú végigküzdötte a három menetet nagynevű ellenfelével szemben, nem is akárhogyan, alaposan megnehezítette annak dolgát.

Fontos megjegyezni, Brunet mindössze néhány meccsel a háta mögött állt szorítóba Harcsával, aki rutinból hozta a győzelmet, de a füredi ökölvívó kiváló produkciójával elnyerte a közönség elismerését.

Harcsa egyébként simán gyűjtötte be ötödik bajnoki elsőségét, az elődöntőben nem álltak ki ellene, a fináléban pedig 35 másodperc alatt ütötte ki Hegyi Barnabást.

Az ökölvívó ob idei bajnokai, 49 kg: Bernáth Attila (DVSC). 52 kg: Virbán Martin (UTE). 56 kg: Csóka Nándor (M1 Fitness). 60 kg: Gálos Roland (Baja). 64 kg: Fodor Milán (Vasas SC). 69 kg: Kozák László (Vasas SC). 75 kg: Harcsa Zoltán (Vasas SC). 81 kg: Lukácsy Bence (PVSK). 91 kg: Hámori Ádám (Fit-Box). +91 kg: Berki Károly (Kőbánya SE).

