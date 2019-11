Csak semmi izgalom: simán nyert a Telekom

Több kimagasló egyéni teljesítménnyel, magabiztosan nyert Bresztben a Telekom Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligája hetedik fordulójában. Gajic és Nenadics nyolc-nyolc, Borozan és Lauge pedig hat-hat gólt szerzett.

Meskov Breszt-Telekom Veszprém 30-37 (17-20)

Breszt, 4000 néző. V.: Gubica, Milosevic (horvátok). Meskov Breszt: Pesics –Djukic 3 (1), PANIC 4, Obradovic 1, Sumak 2, Accambray 3, Jurinok 1. Csere: Mackevics (kapus), Malus 4, Selviasiuk, Kankaras, SKURINSZKIJ 4, VAJLUPOV 5 (2), Razgor 2, Szelvaszjuk, Obranovic 1. Edző: Raul Alonso.

Telekom Veszprém: Sterbik – GAJIC 8 (3), Tönnesen 3, NENADICS 8, Blagotinsek, LAUGE 6, STRLEK 5. Csere: CUPARA (kapus), Moraes 1, Terzic, BOROZAN 6, Jahija, Mackovsek. Edző: David Davis.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3.

Roppant fontos mérkőzés várt a Telekom Veszprémre a fehérorosz bajnoknál, ráadásul több sebből is vérzett a vendég együttes. Lékai Máté térdsérülés, Andreas Nilsson hasfalhúzódás miatt nem tarthatott a csapattal. Hiányzott még Dejan Manaszkov és Kentin Mahé is. Ebben a helyzetben három kapust nevezett David Davis, Sterbik Árpád és Vladimir Cupara mellett a magyar válogatott Székely Márton is helyet kapott.

A meccs előtt is hangsúlyozták a veszprémiek, a két pontért utaznak Bresztbe, más opcióval egyáltalán nem lennének elégedettek, mert szeretnének előbbre lépni a tabellán.

Hazai találattal indult a derbi, szerencsére gyorsan jött a válasz. A Meskov aztán kihasználva a bakonyiak védekezési hibáit 3-2-ről 5-2-re elhúzott (7. perc).

Blagotinsek kiállítást kapott, ám emberhátrányban Nenadics volt eredményes, aztán Strlek harcolt ki emberelőnyt, és szerzett gólt. Sterbik pillanatait követően Gajic, aztán Strlek talált be, s máris 5-5 állt az eredményjelzőn (10. perc).

A 13. percig rendre a házigazdák mentek elöl, de aztán Lauge duplájával fordult a kocka (7-8). Az első negyedóra végére először vezetett két góllal a Telekom (7-9).

Panic ütötte le Nenadicsot, így a 18. perchez érve újra emberelőnybe került a magyar bajnok. Accambray-t ez nem izgatta túlságosan, már három gólnál járt, aztán Djukic rohant el a jobb szélen és máris újra egál volt (11-11).

A vendégek Nenadics vezérletével gyorsan visszaállították a kétgólos differenciát (23. perc: 12-14). Egyik gárda védelme sem dominált, így aztán potyogtak a gólok.

Szegény Sterbik hiába védte Skurinszkij löketét, elvesztette az egyensúlyát és magával sodorta a labdát a kapuba (16-17). Borozan lőtt gyorsan kettőt, és először ment hárommal a Telekom (29. perc: 16-19).

Panic kezdte a gólgyártást a második felvonásban, aztán Gajic nevét jegyezhettük fel kétszer is, miközben a frissen beállt Cupara is bemutatott két védést. Lauge kapott két percet, ám nem csökkent a különbség Gajicnak köszönhetően (38. perc: 20-23), majd Cupara hárított hetest.

Borozan remek löketeivel pedig már 20-25-re módosult az eredmény, azonnal időt kértek a hazaiak (40. perc).

Borozan és Tönnesen is kipókhálózta a fehérorosz kaput, Strlek indulása után 23-29 állt az eredményjelzőn (45. perc). Teljesen lestoppolta riválisát a Telekom, Cupara lehúzta a rolót, és Lauge sem hagyta szó, pontosabban gól nélkül ezt a helyzetet (23-30).

Eldőlt a mérkőzés, az utolsó tíz percre 26-32-es állásról fordultak a csapatok. Egy páros lerohanást követően pedig Vajlupov szépített (51. perc: 27-32). Újabb veszprémi hiba után Cupara védett nagyot, Nenadics vágta be a helyzetét.

Öt perccel a vége előtt időt kért a hazaiak mestere, de a hétgólos hátrány ledolgozása lehetetlen küldetésnek tűnt (27-34). Nenadics tarthatatlan volt, a túloldalon Vajlupov teljesített kimagaslóan.

Az utolsó percben Razgor próbált kozmetikázni, de Lauge a záró sípszó előtt visszaállította a hétgólos differenciát (30-37).