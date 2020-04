Csökkentették a béreket a füredi klubnál

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) a felfüggesztést követően befejezettnek nyilvánította bajnokságai aktuális szezonját. A Balatonfüredi KSE a hatodik helyen állt a férfi NB I-ben, a Magyar Kupában a legjobb négy közé jutott, volt esélye megvalósítani célkitűzéseit. A klubot utánpótlástéren is érzékenyen érintette a koronavírus-járvány okozta helyzet és a kényszerű döntés.

Ahogyan arról már beszámoltunk, a koronavírus-járvány terjedését akadályozni kívánó, március közepi felfüggesztést követően a Magyar Kézilabda Szövetség április 8-án úgy döntött, hogy befejezettnek nyilvánítja pontvadászatait. Nincsenek helyezések, azaz bajnokokat nem hirdetnek és kiesők sem lesznek.

Igazságos döntést ebben a helyzetben nem lehetett hozni, néhány csapatot érzékenyebben érint a határozat, másokat kevésbé, de az biztos, hogy gazdasági szempontból minden egyesület megérzi a járványhelyzetet.

Ami a balatonfüredieket érinti, a BKSE egészen jól állt a szezonban, épp egy sorsdöntő derbire készült a Ferencváros otthonában. Csoknyai István együttese a Magyar Kupában bejutott a négyes döntőbe, mindenképpen fájó, hogy ott már nem szerepelhet. A Balaton-partiak ificsapata veretlenül vezette a nyugati csoport tabelláját, jó esélye volt megszerezni a bajnoki címet.

A füredi klub vezetősége hivatalos közleményt adott ki az MKSZ döntésére reagálva.

„A bajnokság számunkra egy, a végső sorrendjére is kiható – a Fradi elleni – rangadó előtt szakadt félbe. Csapatunk ezen túl, még háromszor találkozott volna közvetlen riválisaival, miközben azok is játszottak volna egymás ellen. Így reális esélyünk lehetett volna a pályán kivívni céljainkat. A mérkőzés sorozatok befejezetté nyilvánításával erre már nem kerülhet sor. A meghozott döntés szükségszerű volt és természetesen okoz érdeksérelmeket. Füreden, az ifi csapatunk jó eséllyel pályázott a bajnoki címre, ahogy a felnőtt gárda is az elmúlt évek bajnoki- és kupa eredményeinek megismétlésére. A többi csapattal együtt sajnáljuk a kárba veszett szezont.”

A mostani döntés azt is jelenti, hogy Csoknyai István szakvezető már nem ül többet a füredi kispadra, hiszen neki nyáron lejár a szerződése, a helyére György László érkezik. Fazekas Nándor már bejelentette visszavonulását, a távozók közül Zdolik Bencét és Máthé Dominikot sem láthatjuk idén újra BKSE-mezben.

Ami a helyzet gazdasági oldalát jelenti, a balatonfürediek a bérek csökkentéséről döntöttek. „A mérkőzés sorozatok felfüggesztése, majd befejezetté nyilvánítása nekünk is jelentős anyagi veszteségeket okoz. Kiestek a hátralévő meccsek jegybevételei, a meccsekhez köthető reklámbevételek. Több szponzorunk is jelezte, hogy a jelen helyzetben nem tud helytállni kötelezettségeivel. Így ennek megfelelő, sajnálatos, de szükségszerű döntéseket kellett hozni. Köszönjük játékosaink megértését, akik karitatív munkájukon túl az egyesület jövőbeni működését szem előtt tartva elfogadták a javadalmazásuk csökkentését. Egyesületünk június 30-ig átlagosan 40%-al csökkenteni kénytelen a játékosok és a szakmai stáb jövedelmeit.”