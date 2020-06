Csoknyai István lett a Budakalász edzője

A Balatonfüredről távozó Csoknyai István lett a Budakalász NB I-es férfi kézilabda-együttes vezetőedzője.

Ezt az érintett egyesület jelentette be hivatalos közösségi oldalán, ahol egyáltalán nem érdemtelenül, Csoknyai Istvánt mint sztáredzőt mutatják be.

Mint kiderült, teljesen kicserélődött csapattal és szakmai stábbal vág neki a 2020/21-es bajnoki évadnak a Budakalász gárdája. Csoknyai István vezetőedző munkáját Hajdu Tamás másodedzőként segíti, míg a szakmai igazgatói posztot Gúnya Péter tölti majd be.

– Hat gyönyörű évet töltöttem Füreden – mondta Csoknyai István –, ahol folyamatosan az élmezőnybe kerülés, illetve e a nemzetközi porondon való szereplés volt a cél. Kalászon most természetesen mások a prioritások: az első évben szeretnénk biztosan, izgalmak nélkül benn maradni az NB I-ben, azt követően pedig stabil elsősosztályú csapattá válni – nyilatkozta Csoknyai mester, aki azt is hozzátette, nem szokatlan feladat számára a csapatépítés, hiszen a tóparti egyletnél is minden évben új gárdát kellett összeraknia.

– Itt is azt várják tőlem, hogy minél több fiatalt építsek be a felnőttek közé. Ez egyáltalán nem idegen tőlem, nagyon fontosnak tartom, hogy minél több tehetség kapjon lehetőséget – húzta alá.