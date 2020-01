Csúcsformában állt színpadra a tapolcai testépítő

Az előkelő ötödik helyen zárta a Ms. és Mr. Universe hamburgi versenyét Bolla József tapolcai testépítő, aki boldog a remek eredmény miatt, ugyanakkor, mint egy igazi sportember, sosem teljesen elégedett.

Remek eredményt ért el Hamburgban Bolla József, s az ötödik hely még értékesebb annak fényében, hogy a tapolcai testépítő nem is a Ms. és Mr. Universe versenyre készült.

– Eredetileg egy új világszervezet, a PCA angliai viadalán szerettem volna elindulni, de annak a versenynek a besorolását időközben nyíltról zárttá változtatták. A felkészülésben már benne voltam, és nem szerettem volna, hogy az elvégzett munka fuccs­ba menjen, így került képbe Hamburg – tekintett vissza lapunk kérésére Bolla József, akinek először is kvalifikálnia kellett magát a Ms. És Mr. Universe megmérettetésre. A hazai válogatón ez sikerült is (ahogyan korábban, a PCA-vb-re is, aranyéremmel), a hosszú felkészülést ugyanakkor egy szintén hosszú várakozás követte, ugyanis a hamburgi viadalt csak november végén rendezték. A 44 esztendős sportember azonban vette az akadályokat, túlesett minden nehézségen, és nagyon jó előjelekkel várta a megmérettetést.

– Úgy gondolom, hogy életem legjobb formáját hoztam, mind izomtömegben, mind izomminőségben sikerült egy olyan szintet elérnem, amit korábban még nem.

Bolla József a 24 fős mezőnyben bekerült a legjobbak közé, ahol végül az ötödik helyen végzett. – Az első öt között nagyon kicsi a különbség, szoros a verseny. A bírók döntenek, ez egy ilyen sport. Természetesen el tudtam volna képzelni jobb eredményt is, minden alkalommal szeretnék egy picit előrébb lépni. Úgy gondolom, az előttem végzett riválisok nem jobbak nálam, viszont akadnak hiányosságok a színpadi előadásomban, abban mindenképpen fejlődnöm kell.

A tapolcai testépítőtől megtudtuk, heti négy-öt alkalom (plusz kardiótréning) az edzésprogramja és nemcsak versenyszezonban figyel oda az étkezésére. Természetesen a mennyiség mellett a minőség is nagyon fontos, illetve kiemelte a vízfogyasztást és a táplálékkiegészítők hasznosságát.

Bolla Józsefet Kokovai Andor edző készítette fel, a sportoló köszönetet mondott még párjának, Horváth Anitának, Tapolca város önkormányzatának, Dobó Zoltán polgármesternek, valamint Lukács Bélának, akinek 16 éve jár az edzőtermébe és Solymosi Antal masszőrnek, akitől szintén sok segítséget kapott.

A testépítőtől megtudtuk, már megvan a program a folytatásra: áprilisban a PCA magyarországi versenyén áll színpadra, május végén pedig a szervezet világbajnokságán igyekszik helytállni.