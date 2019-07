Csütörtökön rajtol az 51. Kékszalag, Európa legrégibb vitorlásversenye

A szakemberek szerint közel tíz egység is eséllyel pályázik, vagyis megnyerheti a csütörtökön elrajtoló 51. Kékszalagot, Európa legrégibb és leghosszabb vitorlásversenyét.

Az idén 90 éves Magyar Vitorlás Szövetség ötvenegyedik alkalommal szervezi meg Európa leghosszabb és legrégibb tókerülő viadalát.

Kollár Lajos, a szövetség elnöke elmondta, egy nappal a rajt előtt úgy tűnik, hatszáznál is több hajó szeretne indulni a Kékszalagon, s abban bíznak, a tavalyi rekord közelében lesz az indulói létszám.

– Most már folyamatosan fürkésszük a meteorológiai jelentéseket, egyelőre nem túl biztatóak a jóslatok, vagyis gyenge szeles versenyre számítunk – hangsúlyozta az elnök, aki hozzátette, mára a Kékszalag nemcsak egy verseny a sok közül, hanem igazi fesztivállá nőtte ki magát.

Bóka István, Balatonfüred polgármestere először is gratulált a szövetségnek ahhoz, hogy már olimpiai kvótát szereztek sportolói: Berecz Zsombor, Érdi Mária és legutóbb a Balatonfüredi Yacht Club versenyzője, Vadnai Benjámin.

– A Kékszalag olyan unikális esemény a városunk életében, mint az Anna-bál. Örömmel nyugtáztuk, hogy a vitorlázás mint tömegsport is egyre több fiatalt szólít meg. A Kékszalag hőseiről ötven év múlva is beszélni fognak az emberek, hiszen fantasztikus sportolók – fogalmazott.

A tizenháromszoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas elárulta, harmincöt napos felkészülési ciklust zártak le, s a hajómosás után készen állnak csapatával a megméretésre.

– Tisztességgel állunk oda a rajtvonalhoz, s remélem, kreatívan, nyitottan vitorlázunk majd, mert akkor valószínűleg eredményesek is leszünk – húzta alá.

A Kékszalag-győzelmek számát tekintve rekorder Litkey azt is elmondta, benne és a csapatában nincs olyan nagy éhség, mint mondjuk az első diadal előtt.

– Engem rendkívüli módon szórakoztat a Kékszalag, ahol felkészült, extraklasszis riválisokkal meccselhetünk. Úgy vélem, az idén is kiélezett csata várható – bizakodott.

Litkey Farkas szerint változó, erős szélben akad egy hajó, amely kiemelkedik a mezőnyből, az pedig az MKB Sailing Team egysége, azonban gyengébb légmozgás várható, így igen kiegyensúlyozott lesz a mezőny is.

Józsa Márton, a tókerülés csúcsát 7:13 órával tartó kormányos arról beszélt, a hajójukban, a magyar tervezésű, fejlesztésű Fifty-fiftyben megvan a potenciál a győzelemre, ami nekik már harmadik lenne a sorban, azonban a várható gyengébb szélben a súlya miatt kissé hátrányban lesz a hajójuk a többiekkel szemben.

Józsa Márton és csapata év közben a Földközi-tengeren versenyzett a Wild Joe nevű katamaránnal, így itthon kevesebb idejük maradt készülni, azonban a győzelmi reményt nem engedték el.

– Tökéletes vitorlázás szükséges a sikerhez. A Fehér Szalagon két nagy bakit követtünk el, ez most nem fér bele. Legalább öt-hat remek képességű riválisunk akad, akik közül bárki nyerhet – tudtuk meg tőle.

A tízszeres világbajnok és olimpiai bronzérmes Roland Gabler eddig egyszer tudott nyerni a Kékszalagon.

– A Balaton egy igen különleges helyszín, különleges élményekkel. Számomra nagy kihívás a Kékszalag, nagy taktikai harc, amely minden évben más és más. Nagyon élvezem az itt töltött időt, a barátaimmal való versengést, ezért szívügyem, hogy újra és újra rajthoz álljak – vallotta be a klasszis.

Roland Gabler kifejtette, az elmúlt öt-hat évben azt érezte, hiába vitorláznak csapatával jól, az eszköz, a hajó nem megfelelő ahhoz, hogy felvegyék a versenyt az ellenfelekkel, ezért új hajóra váltottak.

– Erősebb és gyorsabb rohanógépünk, amit még nekünk is tanulni kell. Számunkra azonban nemcsak a versenyzés a fontos, szeretnénk a fiataloknak is lehetőséget biztosítani, ezért most két 18 éves tehetség is helyet kapott az egységünkben. Taktikus, izgalmas viadalt várok, és szerintem az idén, a változó időjárásban meg tudjuk csinálni, megnyerhetjük a Kékszalagot – reménykedett.