Csütörtökön 18.30-kor rendezik a döntő első felvonását az arénában

Visszaülne a bajnoki trónra a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese, ehhez az első lépést csütörtökön hazai pályán teheti meg a címvédő MOL-Pick Szeged ellen. David Davis vezetőedzőt kérdeztük az esélyekről.

A Telekom Veszprémet tizenegy év után taszította le a bajnoki trónról a MOL-Pick Szeged. A Tisza-parti gárda 2007 után tudott ismét magyar bajnoki címet nyerni, ráadásul Veszprémben ünnepelhetett. Azóta három alkalommal találkozott egymással a két fél, s mindegyik alkalommal a Pick örülhetett. Legutóbb például a Magyar Kupa fináléban, ahol nyolc gólos hátrányt ledolgozva állt fel a Veszprém, de utolérni már nem tudta ősi riválisát.

– Hiba volt elveszíteni a Magyar Kupát, mert sosem titkoltam, hogy ennek a csapatnak mindig győznie kell. Legyen szó a Magyar Kupáról, vagy a bajnoki döntőről. Mindemellett be kell jutnia a BL Final Fourba is. Tanultunk a Magyar Kupa vereségből, az ott tapasztaltakból, levontuk a megfelelő tanulságokat és nagy önbizalommal várjuk az újabb rangadót a Szeged ellen – kezdte David Davis mester.

A tréner kifejtette, örömteli, hogy bő egy hetük maradt a felkészülésre, így alaposan ki tudták vesézni a Szeged játékát.

– Nagyon jól érzem magam a bőrömben, izgatottan várom a finálét. Már amikor idejöttem, megmondtam, hogy egy ilyen klubnak, mint a Veszprém, minden évben itt kell lenni, ahol most vagyunk és ilyen feladatokat kell megoldania, mint amilyenek előtt állunk. Ebben az egyesületben minden adott: megfelelő a büdzsé, remek emberek dolgoznak az irodában, kiváló a játékosállomány, fantasztikusak a szurkolók és a média is elkényeztet bennünket. Úgy érzem, jó úton járunk, ám a céljainkat megfelelő fegyelemmel, koncentrációval érhetjük csak el.

A MOL-Pick Szeged története során háromszor nyert magyar bajnokságot. Most az a szokatlan helyzet állt elő, hogy címvédésre készül.

– Jelenleg minden nyomás a Szegeden van. A Tisza-partiak évben azt hallották, hogy ez minden idők legjobb szegedi csapata. Nyertek ellenünk a kupában, aztán kiestek a BL-ből. De most azt gondolom, elérkezett az igazság pillanata, mert ha nem sikerül megvédeniük a bajnoki címet, akkor megint ott vannak, ahol tavaly voltak, hogy nem váltak jobbá. Egész évben azt hitték, hogy sikerül végre eljutniuk a Final Fourba, de nem jött össze nekik, ami nagy pofon volt számukra. A terhet most ők cipelik. Ha mi a saját tudásunknak megfelelően kézilabdázunk, akkor le tudjuk őket győzni, nemcsak itthon, hanem idegenben is.

Arra a kérdésre, milyen eredménnyel lenne itthon elégedett Davis mester, a szakvezető röviden válaszolt.

– Csakis a győzelem érdekel. Az arányok nem érdekesek.

A spanyol olimpiai bronzérmes edző ezután azt mondta, Szegedre is győzni utaznak.

Davis kifejtette még, nem éppen a mostani a legideálisabb időszak arra, hogy új taktikai variációt, védekezési formát tanuljanak meg, de néhány apróságra, újdonságra mindenképpen számíthatunk csütörtökön.

Felvetődött az is, hogy sokak szerint David Davis túlontúl tiszteli a rivális szakvezetőjét Juan Carlos Pastort. A tréner azonnal leszögezte:

– Ezt most verje ki a fejéből! Kedvelem és sokra tartom Juan Carlos Pastort, de a pályán kívül, a civil életben. Ő a legnagyobb ellenfelem a magyar bajnokságban. Hasonlóan tisztelem és kedvelem a többi nagy spanyol edzőt, Xavi Pascualt, Garcia Parrondot, Talent Dujsebajevet, Manolo Cadenast, Raul Gonzalezt, és ezzel együtt az a célom, hogy amikor csak lehet, túljárjak az eszükön és az én csapatom kerüljön ki győztesen, ha ellenfélként találkozunk. Nagy adag szakmai kihívás, ambíció, és tettvágy dolgozik bennem. Attól a pillanattól fogva, hogy aláírtam a Veszprémbe, tudtam, hogy a nagy feladat az lesz, hogy minél többször legyőzzem Pastort. Azóta erre koncentrálok.

Arra felvetésre, hogy sokan a veszprémi kézilabda megmentőjének tartják, Davis mester úgy reagált:

– Nagyon köszönöm ezt a megtisztelő jelzőt, azonban a legnehezebb munkát a játékosok végzik. Ők azok, akik a pályán harcolnak. Ők azok, akik elhitték, hogy eljuthatunk idáig. Igen, én is úgy érzem, hogy az a munka, amit elvégeztünk, az megfelelő színvonalú és minőségű volt, de egyedül erre nem lettem volna képes. Mindenki hitt abban, hogy ez sikerülhet és itt nem szeretnénk megállni – zárta gondolatait.