Czeller Gábor lett megyénkben az év junior sportolója

Diszkoszvetőként kezdte, de Veszprémben úgy vélték a testi adottságait sokkal jobban ki tudná aknázni, ha kalapácsvetésre váltana. A váltás olyannyira jól sikerült, hogy az idén már junior világbajnokságon szerepelt Czeller Gábor.

A Veszprém Megye Legjobb Sportolója díjátadáson csak a VEDAC versenyzői érdemeltek ki egynél több egyéni díjat.

A klub sportolói hat kategóriában lettek díjazottak. A Veszprém megye legjobb VEDAC-osai cikksorozatunk ötödik részében a junior férfi kategória győztesét, Czeller Gábor Sándor kalapácsvetőt mutatjuk be.

A 19 éves Czeller Gábor 2013-ban szülővárosában, Tamásiban kezdett el atletizálni, diszkoszvetőként. Amikor 2014-ben megkezdte tanulmányait a nemesvámosi Waldorf gimnáziumban, akkor igazolt a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubhoz (VEDAC) és Páli Viktor kezei alatt folytatta a sportolást.

– Az edzőm úgy vélte, a testi adottságaim alkalmasabbak kalapácsvetőnek, így versenyszámot váltottam. Nem ment zökkenőmentesen az átállás, ám ma már tudom, hogy jól döntöttem – kezdte Czeller Gábor, aki 2018-ban Veszprém megye legjobb junior korú férfi sportolója lett.

Gábor végigjárta a különböző korosztályokat, s az idén, utolsó éves juniorként már komoly eredményeknek is örülhetett. Második lett a téli dobó ob-n és a szabadtéri országos bajnokságon is, valamint kvalifikálta magát a tamperei junior világbajnokságra, ahol a tizennyolcadik helyen végzett. – Az idei évvel mindenképpen elégedett vagyok, hiszen kijutottam a vébére és a téli, illetve a nyári ob-n is dobogóra állhattam. Való igaz, a szombathelyi Varga Donát, aki az idén ezeken a versenyeken rendre megelőzött, magasabb szinten tart, mint én, azonban azért dolgozom nap mint nap, hogy ezen a különbségen faragni tudjak – magyarázta az érettségi előtt álló fiatalember. Czeller Gábor 2019-től korcsoportot vált, ami azt jelenti, az eddig hatkilós kalapácsot felnőtt szerre, 7.26 kilósra cseréli, mert az U23-as korosztály már ezzel versenyez Orbán Éva felügyelete mellett.

Az eddigi hat kilogrammos kalapáccsal 71.74 méter volt a legjobbja, míg a felnőtt szerrel 61.72 méter az egyéni csúcsa.

– Lassan véget ér az alapozás a következő évadra. Nagyon remélem, hogy fizikálisan sikerül annyit erősödnöm, hogy a versenyeken 66-68 méteres átlagot hozzak, s ha jól kijön a lépés elérjem, akár a 70 métert is. Nem lesz könnyű, már csak azért sem, mert ebben a mezőnyben már nincsenek könnyű ellenfelek – mondta.

Gábor az érettségit követően szeretne továbbtanulni, konkrét elképzelése azonban még nincs. Annyit elárult, hogy mindenképpen valamilyen sporttal kapcsolatos szakmát szeretne választani, az irodai munka ugyanis rettentő távol áll tőle.

– Nagyon megtisztelő, hogy az idén engem választottak a megye legjobb juniorkorú sportolójának. Korábban még sosem kaptam ilyen elismerést, ezért különösen büszke vagyok erre a kitüntetésre. Igyekszem a jövőben is mindent beleadni, hogy azok, akik felterjesztettek erre a díjra, lássák, érdemes volt engem választani – zárta a beszélgetést Gábor.