Dániával kezdünk a középdöntőben

A Svédország elleni 33-30-as vereség után kiderült, hogy egy ponttal megy tovább középdöntőbe a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon.

A Csoknyai István és Vladan Matics szövetségi kapitányok által dirigált gárda pénteken Koppenhágából Herningbe utazott, itt rendezik ugyanis a középdöntő további három ütközetét.

A két város 309 kilométerre fekszik egymástól, s az útvonaltervező szerint még autópályán is több mint háromórás utazás várt a mieinkre.

A fáradtságnak, pontosabban a regenerációnak eddig is is kulcsszerep jutott, de mostantól még fontosabbá válik, hogy melyik csapat tudja előbb összeszedni magát, ki az, aki a kőkemény sorozatterhelést elviseli, és fizikálisan, illetve mentálisan mielőbb talpra tud állni.

A magyar csapatnál dolgozó fizikoterapeutáknak, orvosoknak, gyúróknak, masszőröknek most különösen kiemelt szerep jut.

A mieink ugyanis nemcsak brutál erős ellenfelekkel találkoznak a folytatásban, hanem ezeket az összecsapásokat gyors egymásutánban kell megvívnia. Szombaton a házigazda Dánia (20.30), vasárnap Tunézia (18.00) lesz a rivális, majd két nap pihenőt követően szerdán Norvégiával (18.00) meccsel a társaság.

Jelenleg Dánia vezeti a középdöntős csoportot négy ponttal és jobb gólkülönbséggel (66-48) Svédország előtt (4 pont, 60-54). Harmadik helyen áll Norvégia két ponttal, negyedik Magyarország egy ponttal. Ötödik Egyiptom (1), hatodik pedig Tunézia.

A válogatott célja a legjobb hét közé kerülés, vagyis az olimpiai kvalifikáció megszerzése. Ehhez legalább a jelenlegi negyedik helyet kellene megtartani, hiszen akkor a hetedik helyért játszhat a folytatásban a gárda. Ha viszont egyet előrelépne, akkor már biztos résztvevője lehetne az ötkarikás kvalifikációnak. A hatos harmadik helyét elérheti, de ehhez Tunézia mellett le kellene győzni Norvégiát is.

A másik ágon Horvátország vezeti a középdöntős csoportot négy ponttal, Németország (3, 59-46) és Franciaország (3, 49-47) előtt. Spanyolország kétpontos, Izland nulla ponttal ötödik, Brazília hatodik.