Derbi: vajon az Ajka Kristály képes véget vetni a tihanyi menetelésnek?

Igazi csúcsderbi következik szombaton a labdarúgó megyei első osztályban: az első helyezett fogadja a másodikat. A Tihanyi FC óriásit léphet a bajnoki cím felé, a Kristály pedig nyílttá teheti a küzdelmet egy sikerrel.

Tihanyi FC–Ajka Kristály

Nincs annál nagyobb rangadó, mint amikor az éllovas és a tabella másodikja összecsap egymással. A helyzet jelen esetben még annyival izgalmasabb, hogy idén a Kristály az egyetlen, amely képes megszorongatni a tabellán a tihanyiakat.

A félszigeti csapat olyan menetelésbe kezdett, hogy reálisan már csak egyetlen riválisnak van esélye az előzésre.

Lássuk, hogy állnak a felek!

A Tihanyi FC 19 mérkőzésen 51 pontot gyűjtött, az ajkaiak 20 bajnokin 48-at. Ha tehát a vendégek nyernek, pontszámban beérik az éllovast, de még hátrányban lesznek az eggyel több találkozójuk miatt. Amennyiben a TFC húzza be a derbit, megnyugtató különbséget tud kialakítani a szezon hátralévő része előtt. A döntetlen szintén a hazaiaknak kedvezne, de még maradna némi (minimális) reménye az ajkai alakulatnak is a bajnoki címre.

A tihanyiak félelmetes formát mutattak az elmúlt hetekben/hónapokban, a csapat sorozatban 11 sikernél jár, és a legtöbb győzelme nagyarányú volt. A zöld-fehérek lőttek például hatot, hetet, kilencet, egy-egy alkalommal pedig tíz gól fölött termeltek, 12-szer és 14-szer voltak eredményesek. A félszigeti gárda összességében már 101 találatnál jár a szezonban, ugyanakkor nemcsak a támadók jeleskednek, hiszen tavaly augusztus óta mindössze 12 alkalommal vették be kapuját az ellenfelek.

A TFC két vereséget szenvedett a 2020/2021-es idényben: szeptemberben Úrkúton marad alul, októberben pedig az Ajka Kristály vendégeként kapott ki 2-0-ra.

A mostani meneteléssel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a tihanyiak jobbára a tabella hátsó feléhez rangsorolt riválisokkal találkoztak, az alól kivétel a Balatonalmádi SE, amelyet 5-0-ra vert az éllovas.

Ellenfeléhez hasonlóan a Kristály is kétszer maradt alul ebben a szezonban, viszont három másik alkalommal is pontot veszített. Mind a háromszor idén: az Úrkúttal, a Balatonalmádival és a Fűzfővel játszott döntetlent. Az ajkaiak a legtöbb bajnokin magabiztosan nyertek, ugyanakkor – főleg az utóbbi időben – nem rendeztek olyan gólparádét, mint a tihanyiak. Ez látszik is, a Kristály „csak” 69 találatnál jár, a 20 kapott mellett. Előbbi a második, utóbbi a harmadik legjobb mutató a mezőnyben.

A tabella másodikja tudja, hogyan lehet megverni a Tihanyt, azonban most idegenben játszik, és a legtöbb pontját vendégként veszítette. A Kristály Balatonalmádiban és Pétfürdőn kapott ki ebben a szezonban, a legerősebb ellenfél otthonában talán minden eddiginél jobb teljesítményre lesz szüksége.

Lukács István, a Tihanyi FC szakvezetője: – Jó formában várjuk a meccset, mindenki egészséges. Elégedettek lehetünk az elmúlt hetekben mutatott formával, a csapat valamelyest javult az őszi félévhez képest. A rangadókra ráadásul mindig felszívják magukat a játékosok, most is ezt várom. Ősszel kikaptunk Ajkán, de akkor három meghatározó emberünk hiányzott. Ahogyan minden meccsen, ezúttal is a három pont a célunk. Tisztában vagyunk vele, hogy a Kristály a legerősebb riválisunk, masszív, szervezett együttes, amely ellen észnél kell lenni.

Szabó Zoltán, az Ajka Kristály egyik mestere, játékos-edzője: – Nagyon jól szerepel, remek eredményeket ér el a Tihany, persze ettől még nem vagyunk megijedve tőlük. Játsszuk a saját játékunkat, és meglátjuk, mire lesz az elég. Az utóbbi időben sikerült jó teljesítményt nyújtanunk, úgy érzem, játékban fejlődtünk, ez azonban az eredményekben, a gólok számában nem mutatkozott meg. Én nagyon várom már az összecsapást, szeretem, ha az ellenfél is támadófutballt játszik és nem áll be védekezni. A riválisunknak jó játékosaik vannak, biztos vagyok benne, hogy izgalmas találkozó lesz. Azt viszont sajnálom, hogy nem lehetnek nézők a helyszínen.

Ami a 24. játéknap többi párosítását illeti, a harmadik helyen álló Úrkút esélyesként utazik Herendre, izgalmas csatára lehet számítani a Magyarpolány badacsonytomaji vendégjátékán, valamint a Tapolca-Fűzfői AK összecsapáson, ahol a ötödik fogadja a hatodikat.

Ezenkívül a Péti MTE Devecserre látogat, a legutóbb győztes sereghajtó Csetény a Balatonalmádit fogadja, a Sümeg pedig a Várpalotával meccsel.

A játéknap programja, szombat, 17.00: Herend–­Úrkút, Badacsonytomaj–Magyarpolány, Devecser–Péti MTE, Tihany–Kristály, Tapolca–FAK. Vasárnap, 17.00: Csetény–Balatonalmádi, Sümeg–Várpalotai BSK.