Diákolimpiai döntőt ér a sikeres szereplés

Magabiztos játékkal jutott be az országos diákolimpiai döntőbe a sümegi Kisfaludy-gimnázium V–VI. korcsoportos fiú röplabda-alakulata.

Sümegen rendezték meg az országos diákolimpiai elődöntőt, ahol a házigazdák előbb a Győrt, majd a döntőben a Kaposvárt is 3-0-ra győzték le.

Kaposi Tamás edző lapunknak elmondta, történelmi pillanat volt ez számára, hiszen tíz évvel ezelőtt még játékosként jutott be a diákolimpiai döntőbe, most pedig edzőként segíti egykori iskolája csapatát. Úgy fogalmazott, teljesen megérdemelten jutottak be a fináléba. Külön köszönetet mondott a lelkes szurkolóknak a buzdításért.

A csapat tagjai: Szép Adrián, Szabó Botond, Kőrösi Csongor, Fekete Szabolcs, Kaiser Márk, Szabó Bálint, Ludovics Ábel, Diós Dániel, Óhidi Richárd, Óhidi Roland. Edzők: Bácskay László, Kaposi Tamás.