Duplázók és triplázók a futball megye I-ben

Miközben az éllovas Tapolca visszatért a győzelmi útra, az Almádi, a Tihany, a Kristály és a Péti MTE is gólparádét rendezett. Így telt a 12. forduló a labdarúgó megye I-ben, amelynek mezőnyéből természetesen ezúttal is kijelöltük a hétvége csapatát.

Kelemen Bálint már a 10. percben két gólnál járt, s összesen háromig jutott, a Balatonalmádi SE pedig 7-1-el ütötte ki idegenben a Badacsonytomajt. A vendégek közül az egyszer szintén eredményes Tóth Dániel került még be a forduló válogatottjába. Koltai Tibor duplázott, a Fűzfői AK a Herend ellen folytatta remek sorozatát. A FAK idegenben nyert 3-0-ra.

Három nyeretlen meccs után tudott ismét három pontot gyűjteni az éllovas Tapolca, amely hazai pályán 3-1 arányban múlta felül a Gyulafirátótot. Kiss János kétszer volt eredményes, a góllövőlistát vezető támadó mellett Pölczmann Marcell teljesítményét emeltük ki.

A tihanyiaknál Király Dávid futballozott a legeredményesebben, a támadó háromszor is bevette a Devecser kapuját. Csapata magabiztos (5-0) sikert aratott. Ahogyan azt megjósoltuk, izgalmasan alakult a Magyarpolány–Várpalotai BSK összecsapás, amelyen a hazaiak gyorsan előnyhöz jutottak, ám az első félidőt követően a vendégek vezettek 3-1-re. Fordulás után egalizált a Polány, és ebben Gottfried Rolandnak nagy szerepe volt, a másik oldalon Sári Márk kapus teljesítménye ért (újra) pozíciót válogatottunkban.

A játékos-edző Szabó Zoltán triplájának is köszönhetően magabiztosan gyűjtötte be a pontokat az Ajka Kristály Sümegen, ahol 0-5-ös végeredmény született.

Gyurcsek Márk is háromszor köszönt be, a Péti MTE pedig könnyedén nyert (6-0) Csetényben. Gyurcsek mellett az utóbbi időben a védelemben jeleskedő, ezúttal gólt is szerző Ódor Norbert került be a forduló legjobbjai közé.

A 12. forduló válogatottja, kapus: Sári Márk (Várpalotai BSK). Hátvédek: Pölczmann Marcell (Tapolca), Gottfried Roland (Magyarpolány), Ódor Norbert (Péti MTE). Középpályások: Tóth Dániel (Balatonalmádi SE), Kelemen Bálint (Balatonalmádi SE), Szabó Zoltán (Ajka Kristály), Gyurcsek Márk (Péti MTE). Támadók: Koltai Tibor (Fűzfői AK), Kiss János (Tapolca), Király Dávid (Tihanyi FC).

A góllövőlista élmezőnye: 1. Kiss János (Tapolca) 16 gól, 2. Szakonyi Stephan (Magyarpolány) 13, 3. Burcsik Martin (Balatonalmádi) és Király Dávid (Tihanyi FC) 12-12.