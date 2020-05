Edzésbe álltak a pápaiak is

Miután a kormány enyhített a koronavírus-járvány miatti korlátozásokon, május 20-án újraindulnak a tréningek a Pápai Egyesített Labdarúgó Clubnál.

A klub vezetőségének megítélése szerint a vírushelyzet most ért olyan szintre, hogy kellő óvintézkedések mellett, magas éberséggel és elővigyázatossággal folytatni tudják az edzéseket, melyek fakultatívak, tehát senki számára nem járnak kötelezettséggel, aki egyelőre nem szeretne csatlakozni, az az egyéni és online edzésterveket továbbra is megkapja. Tóth Péter ügyvezető elmondta, az újrakezdés felelősséget ró mindannyiukra, továbbra is elsődleges, hogy mindenki vigyázzon a saját egészségére és sporttársaiéra is, ezért minden eddigi és újonnan hozott szabály maradéktalan betartását várják el mindenkitől.

– Az edzések látogatása feltételekhez kötött – tájékoztatott az ügyvezető. – Kiskorú sportolóink csak a törvényes képviselő által kitöltött és aláírt nyilatkozat leadását követően, saját felelősségre, önkéntes alapon vehetnek részt edzéseinken, nagykorú sportolóink csak kitöltött és aláírt nyilatkozat leadását követően, szintén saját felelősségre, önkéntes alapon jöhetnek a foglalkozásokra. Fontos, hogy az edzésekre lehetőleg a klub egyenszerelésében kell érkezni, a maszk használata ajánlott, a gyülekezés minden esetben az edző által megadott helyen történik, egymástól megfelelő távolságot megtartva. A létesítmény-fenntartó és a klub rendelkezése alapján kérjük a szülőket, hogy a sporttelep területére ne lépjenek be, saját kulacs, illetve megérkezéskor a kézfertőtlenítés kötelező.

Tóth Péter aláhúzta, a PELC az önkormányzattal karöltve a járványügyi helyzetet folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a szabályok szigorítása vagy enyhítése indokolt, akkor azokon azonnal változtatni fognak.