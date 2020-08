Edzőmeccseken lépnek pályára megyénk NB I-es kézilabdacsapatai

Holnapután játssza idei első felkészülési találkozóját a Telekom Veszprém. Megyénk másik két NB I-es férfi kézilabdacsapata is pályára lép a hét elején: a Veszprémi KKFT holnap Komlón szerepel edzőmeccsen, a Balatonfüredi KSE holnapután a Gyöngyöst látja vendégül.

A Telekom Veszprém először lép pályára azóta, hogy a koronavírus-járvány miatt lefújták a honi sorozatokat, nem folytatták tavasszal a Bajnokok Ligáját és a SEHA Ligát sem.

David Davis alakulata március 10-én a Tatabánya ellen játszott legutóbb, s most újra a Tatabánya lesz a bakonyiak ellenfele. Az edzőmérkőzés szerdán 18 órakor kezdődik a Veszprém Arénában, ahová ezúttal nézők nem léphetnek be. A klubnál bejelentették, hogy a holnaputáni, valamint az augusztus 8-i, Gyöngyös elleni edzőmeccs mindenképpen zárt kapus lesz, a többi felkészülési találkozóval kapcsolatban később lesz döntés. Az is eldőlt, hogy a lengyel Kielce elleni mérkőzést (augusztus 21., 18.00) a Sport Televízió élőben közvetíti.

Az NB I újonca, a Veszprémi KKFT holnap (18.00) lép pályára, méghozzá Komlón. Tombor Csaba csapata eddig két edzőmeccsen szerepelt, győzni tudott Füreden, majd vereséget szenvedett a Tatabánya otthonában.

A szerdán (18.00) a Gyöngyöst fogadó Balatonfüredi KSE már az ötödik találkozójára készül: a VKKFT, a Budakalász, a Dabas, majd a Komló volt eddig a partnere. György Lászlóék kikaptak a veszprémiektől, a többi mérkőzésen viszont nyerni tudtak.

Időközben kialakult az NB I új szezonjának a programja, amely szerint a Telekom Veszprém augusztus 28-án hazai pályán kezdi a szereplést, az ellenfele a Budakalász lesz. Szeptember ötödikén játszik először a Balatonfüredi KSE és a VKKFT, előbbi a Tatabányát fogadja, utóbbi Dabasra látogat.

Érdekesség, hogy szeptember 8-án Telekom–BKSE, szeptember 11-én pedig VKKFT–Telekom megyei derbiket rendeznek.