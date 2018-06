Edzőt váltottak a pápai kosárlabdázók

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Motax Pápa KC az NB I/B-s kosárlabda bajnokságban a 11. helyet szerezte meg. A csapat a mögöttünk hagyott szezonban, nem túlzás azt állítani, hogy megjárta a mennyet és a poklot is.

Utóbbira példa, hogy még a kiesés szele is megérintette a gárdát, végül összekapta magát az együttes, és csapatmunkával sikerült megőrizni jövő évi B csoportos tagságukat. Hernádi Tamás, a klub elnöke a szezonnal kapcsolatban úgy fogalmazott, a zöld csoportban előzetesen a középmezőnyt célozták meg, ám több meghatározó játékosuk is távozott szezon közben, ráadásul a sérülések sem kerülték el a gárdát, így ezt végül nem sikerült elérni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az előző szezon tapasztalatai alapján sejtettük, hogy idén sem lesz sétagalopp a pontvadászat, ez be is igazolódott. Már a bajnokság első felében eligazolt tőlünk centerünk, Hegedűs Attila, majd Magyari Viktor is, mindkét játékos elvesztése érzékeny veszteség volt, ettől függetlenül erőn felül teljesítettünk ősszel. A téli időszakban Vajda Balázs munkahelyi elfoglaltsága miatt új edző után kellett néznünk, szerencsére Molnár István személyében megtaláltuk a megfelelő utódot, aki lehetőségeihez mérten összerázta a keretet és bent is tudta tartani a csapatot, melyhez az új légiós, Ryan Cook jó játéka is nagyon kellett. Ez volt a szezon egyik pozitívuma, a másik pedig a fiatal, saját nevelésű játékosok teljesítménye, Schveig­hoffer Péter, Kasza Krisztián, Domján Ádám és Présing Áron is sok játékpercet kapott, amivel tudtak is élni.

Hernádi Tamástól megtudtuk, a klub nem hosszabbítja meg Molnár István június 30-án lejáró szerződését, így a felkészülést új edzővel kezdik majd meg.

– December 28-án egy hat és fél hónapos kontraktust kötöttünk Molnár Istvánnal, ami június 30-án jár le, ezt a klub nem hosszabbítja meg. Nagyon köszönjük a munkáját, mert nehéz helyzetben vette át a csapatot, István szakmailag mindent megtett, hogy benntartsa az együttest, ami sikerült is.

Molnár István 2018 januárjában vette át a csapatot, az elvárás vele szemben a bennmaradás kiharcolása volt, mely a rájátszásban az Óbudai Kaszások elleni kettős győzelemmel sikerült is.

A leköszönő vezetőedző mérlege a PKC kispadján 9 győzelem és 13 vereség volt.