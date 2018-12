Eger ostromára készül a BKSE

A hazai pályán életveszélyes DVTK-Egerhez látogat pénteken a Balatonfüredi KSE férfi kézilabda-együttese.

Két, kifejezetten jó formát mutató gárda méri össze erejét pénteken a kézilabda NB I-ben.

A házigazda Eger előbb hazai pályán ikszelt a jelenleg a tabella második Csurgóval (29-29), majd nyerni tudott a Budakalász otthonában (25-28).

A Balatonfüredi KSE sem panaszkodhat, hiszen kettős győzelemmel jutott be az EHF-Kupa csoportkörébe a cseh Karvina ellen, majd Komlón magabiztos játékkal szerzett fontos két pontot (25-31).

– Úgy érzem, jó sorozatban vagyunk. Jól szerepeltünk a nemzetközi porondon, aztán kifejezetten jó játékkal nyertünk Komlón is. Elégedett voltam a srácokkal, hiszen a játék minden elemében jobban voltak a Baranya-megyei vendéglátónknál. Jól védekeztek, remek volt a kapusteljesítmény is, sok kontragólt szereztünk, és felállt fal ellen is szépen teljesítettünk – összegzett Csoknyai István, a BKSE vezetőedzője.

A szakvezető szerint azonban az elmúlt hetek sikerei nem szabad, hogy elaltassák tanítványait.

– Az Eger hazai pályán életveszélyes csapat. Ezt megmutatta már többször is, hiszen csak döntetlent tudott itt elérni a Tatabánya (25-25), később pedig a Csurgó is (29-29). Csakis maximumot hozva lehet itt megszerezni a két pontot, ezt várom a srácoktól is – fogalmazott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Csoknyai edző kitért arra is, fontos lenne a két pont megszerzése, hiszen így tartani tudnák a helyüket az élmezőnyben, és közelebb zárkózhatnának közvetlen riválisaikhoz, a Csurgóhoz és a Tatabányához.

A jelenleg ötödik helyen álló, 14 pontos tópartiak alakulatából a hosszú sérüléséből nemrég visszatérő Zdolik Bencének kifordult a bokája, így rá pihenő vár a pénteki ütközeten. Szerencsére a többiek, kisebb sérülések ellenére, vállalni tudják a játékot.

– Összeszorított fogakkal küzdve, megfelelő koncentrációval megszerezhetjük a két pontot. Bízom a jó szereplésben – fogalmazott a tréner.

A DVTK-Eger együttese a táblázaton a kilencedik pozíciót foglalja el, nyolc pontot gyűjtva az alsóház egyik legerősebb csapatának számít.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS