Egy félidőnyi izgalmat tudott okozni a Tatabánya

Csak egy félidőn át tudta tartani a lépést a tavalyi bronzérmes a címvédővel a férfi kézilabda NB I-ben. A keddi rangadón a Telekom Veszprém tizenegy gólos sikert aratott a Tatabánya felett.

Telekom Veszprém-Grundfos Tatabánya 33-22 (15-10)

Veszprém, 2876 néző. V.: Andorka, Hucker. Telekom Veszprém: Cupara – Marguc 2, Tönnesen 6, Blagotinsek, Mackovsek 4, Terzic, Nenadics 4 (2). Csere: Manaszkov 3, Nilsson 3, Mahé 7 (4), Lauge 3, Jahija 1. Edző: David Davis.

Grundfos Tatabánya KC: Bartucz – Hornyák, Balogh 2, Győri 5, Vranjes 1, Bozovic 3, Vujovic 2 (1). Csere: Borbély (kapus), Ilyés, Sipos, Ernei, Ancsin 4, Uros 2, Szász 2, Dénes, Pásztor 1. Edző: Vladan Matics.

Hétméteresek: 6/6, ill. 1/1.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

A szombati, PPD Zagreb elleni SEHA-Liga-rangadó után újabb komoly riválissal mérte össze erejét a Telekom Veszprém, amely ezúttal a magyar bajnokságban a tavalyi bronzérmest, a Grundfos Tatabányát fogadta.

A vendégek keretében több egykori veszprémi játékost is köszönthettünk, például Ilyés Ferencet, aki tagja volt a 2008-as KEK-győztes bakonyi gárdának, vagy Győri Mátyást, aki jelenleg is a címvédő játékosa és kölcsönben szerepel a bányászvárosiaknál. De említhetnénk Ancsin Gábort is, aki szintén kölcsönben játszik ott. A Telekom U23-as gárdájától igazolt Tatabányára még tavaly Uros Borzas, az idén nyáron pedig Ernei Bence, és Borbély Ádám kapus is megfordult a rekordbajnoknál.

David Davis vezetőedző ezúttal Vuko Borozant, Manuel Strleket, Sterbik Árpádot, Dragan Gajicot, valamint Rogerio Moraest hagyta ki a keretből, két fiatal, Hornyák Bence és Bodor Márk viszont a tizenhatos csapat tagja volt.

A találkozó előtt adták át a Carlos Perez-díjat, amelyet az elmúlt idény legjobb játékosa érdemel ki, ezúttal Petar Nenadics kapta meg az elismerést.

Tönnesen találata nyitotta meg a derbit, aztán Nenadics ziccerét hárította Bartucz. A szerb irányító hatalmas lendülettel érkezett a kapuhoz, és nem tudott lefékezni, átesett a reklámfalon. A vendégek első góljára az 5. percig kellett várni, Balogh átlövéssel szépített. Azonnal érkezett a válasz Mackovsek részéről (3-1).

Percekre leállt a gólgyártás, mindkét csapat masszívan védekezett, ráadásul Cupara több bravúrt is bemutatott. Vujovic törte meg az ötperces góltalanságot (11. perc: 4-3).

Mahé váltotta Nenadicsot, Nilsson Blagotinseket. Mahé hetesből volt eredményes, Vujovicot küldték ki a játékvezetők két percre. Terzic hibája után Balogh pattintott a veszprémi kapuba (13. perc: 5-4). Nenadics szerzett gólt, azonban a Tatabánya nem akart leszakadni, most Bozovic talált be.

Gólra gól volt a válasz, majd a Veszprém kettős emberelőnybe került, Sipos szabálytalanságát le is videózták a játékvezetők.

Bartucz remekelt, és többek között neki köszönhetően sem nőtt a különbség, hiába tört egyedül kapura Marguc. Szász első labdaérintéséből gólt szerzett, majd Vujovic hetesével egyre olvadt a különbség (20. perc: 9-8).

Nem adta olcsón a bőrét a Tatabánya, Győri duplájával pedig már egyenlő volt az állás (24. perc: 10-10). Mahé hetesből visszavette a vezetést, majd Lauge lódult meg, és 12-10-nél Vladan Matics időt kért, amely sokkal inkább sajátjai lendületét törte meg, mint a Veszprémét. Lauge hatalmas átlövésével 13-10-re alakult az állás, de Bartucz nem hagyta, hogy négyre hízzon a differencia.

Lauge minden akcióból kulcsszerepet vállalt, ezúttal Manaszkovot szolgálta ki zseniális passzal, majd Mahé időn túli hetese zárta le a félidőt (15-10).

Az egyik oldalon Lauge, a másikon Győri vitte a prímet, de Mahé sem akart elmaradni a társa mögött, két szenzációs góljával a 34. percben 18-11-re elhúzott a magyar bajnok.

Öt egyes védekezésre váltott a Veszprém, de nem sokáig gyakorolhatta, mert Nilsson két percre leült.

Láthatóan ritmust váltott a Telekom, és ezt a tempót már nem bírta az eddig nagyszerűen küzdő Tatabánya. Tönnesen és Mahé hatodik találatával már 22-14 állt az eredményjelzőn (41. perc).

A továbbiakban is a Veszprém akarata érvényesült, szép és gyors gólokkal ment előre a társaság. Az 54. perchez érve tízgólos különbség alakult ki (29-19), Vladan Matics azonnal időt kért.

Az utolsó percekben már csak az volt a kérdés, mennyivel nyer a Telekom Veszprém. A bajnok végül roppant meggyőző második félidővel tizenegy góllal múlta felül a Tatabányát.