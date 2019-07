Egyedül a brazil Moraes nem csatlakozott még a veszprémi kerethez

Elkezdte nyári felkészülését a veszprémi kézilabdacsapat, az első tréningen egy új edző is feltűnt.

A szerb Marija Lojanica személyében új erőnléti edzőt igazolt a Telekom Veszprém, a szakember a Vardar Szkopjétől érkezett a királynék városába. Nemcsak ő volt az oka, hogy a csapat tagjai alaposan megizzadtak, a fiúkat az első edzésen komoly hőség fogadta az egyetemi stadionban.

Délután már a Veszprém Aréna volt a helyszín, David Davis vezetőedző először vezényelt gyakorlást az új Telekomnak. A nyári érkezők közül egyedül Rogerio Moraes Ferreira hiányzott, a beállós a Pánamerikai Játékokra készül a brazil válogatottal, ő augusztus 8-a után csatlakozik a kerethez.

– Nem vagyok megijedve, minőségi játékosok érkeztek – fogalmazott a klub által rendezett hétfői sajtóbeszélgetésen a frissen kinevezett sportigazgató, Nagy László. Az idén visszavonult klasszisnak mindjárt a saját maga pótlásáról is kellett beszélnie, elmondta, sokan aggódnak amiatt, hogy ki helyettesítheti majd Momir Ilic-et és őt, ám ő nem tartozik ebbe a táborba.

Nagy László megjegyezte: mostantól más szemszögből kell értékelni a játékosokat, de továbbra is úgy érzi, ütőképes, jó csapatot alkot a Veszprém.

A bakonyiak hét új kézilabdázót igazoltak, őket már korábban bejelentették és bemutatták a klubnál.

A kapuba érkezett a magyar válogatott Székely Márton (Tatabánya) és a szerb Vladimir Cupara (Kielce). A bal kezes átlövő Pawel Packowski szintén a Kielce játékosa volt, a lengyel sajnos – miután aláírta veszprémi szerződését – megsérült. Ezért is volt szükség az egyiptomi Yahia Omar (Zamalek) érkezésére. Erre a posztra egyébként egy magyar fiatalt is kiszemelt a Veszprém, de a már a felnőtt válogatottban is bemutatkozó Máthé Dominik egyelőre marad Balatonfüreden.

A dán Rasmus Lauge Schmidtet nem kell bemutatni a kézilabdarajongóknak, a Flensburgból érkezett játékos irányító és balátlövő poszton egyaránt bevethető. A montenegrói Vuko Borozan (Vardar) szintén sérülés, és hosszabb kihagyás után van, a jobbkezes átlövő igyekszik minél gyorsabban visszanyerni a formáját. A brazil Rogerio Moraes Ferreira-ról már ejtettünk szót, Nagy László egyébként kiemelte: idén beállós poszton nem sok párja lesz a Veszprémnek. A sportigazgató szót ejtett Ligetvári Patrikról is, a válogatott játékos továbbra is kölcsönben játszik majd, ám csapatot vált, a (nem a legjobban sikerült) leoni légióskodás után a BM Logrono La Rioja együttese lesz a következő állomás.

Nagy László a célokkal kapcsolatban elmondta: természetesen szeretnék begyűjteni mindkét hazai címet, a bajnoki aranyat és a Magyar Kupát, valamint végre már a Bajnokok Ligájában is a csúcsra érnének. Hozzátette: mind a hazai rivális Szeged, mind a nemzetközi mezőny erős, azaz kihívásokban nem lesz hiány.

– Bő a keret, és szeretnénk, ha sok fiatal tehetség edzene az első csapattal. Sőt, a legjobbakat akár felnőtt szinten is versenyeztetnénk – tette hozzá a sportigazgató.

– A célok ugyanazok, mint tavaly, harcban leszünk a címekért – jelentette ki David Davis. A Telekom Veszprém spanyol mestere hangsúlyozta: szeretnének fejlődni, jobb játékosokból álló még jobb csapat lenni.

– Sok játékosunk van, akiket szeretnénk megfelelően rotálni. Nagy jó, hogy az újak közül egyedül csak Lauge nem ismeri a mi rendszerünket, pozitív, hogy nem kell mindent újrakezdeni az alapoktól. Szeretnénk gyorsítani a játékot – fogalmazott a vezetőedző.

A sajtóbeszélgetésen elhangzott, hogy a Nagy Lászlóhoz hasonlóan szintén idén visszavonult Momir Ilic amolyan tanulói pozícióban lesz a klubnál. A szerb klasszis szeretné fejleszteni magát, hiszen komolyabb edzői ambíciói vannak.

A bakonyiak jövő hét keddig itthon gyakorolnak, majd Szlovéniába utaznak edzőtáborba. A 10 napos túrát követően újra Veszprém lesz a helyszín. A csapatnak két edzőmeccse lesz a szünetben: augusztus 14-én az osztrák Bregenzet fogadja, három nappal később pedig Celjében játszik.