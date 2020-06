Éjszakai futást rendeznek Füreden

Visszatér a futóélet hétvégén a városba, amely a Live is Life elnevezésű éjszakai sporteseménynek ad otthont szombaton.

A Magyar Futósport Egyesület és a Balatonfüredi Atlétikai Club szervezésében valósul meg a Live is Life éjszakai futóverseny szombaton Balatonfüreden. Az esemény központja a Vitorlás téren lesz, a résztvevők útja a Tagore sétányon, az Aranyhíd sétányon, valamint a Kisfaludy strand parkolóján át vezet majd.

A viadal rajtja este kilenc órakor lesz, de érdemes már korábban érkezni, 17 órától lehet regisztrálni. A megmérettetést speciális szabályok szerint rendezik, a kezdést lázmérés előzi meg, a futók kis csoportokban, vagy egyénileg indulnak, eredményhirdetés pedig nem lesz, a szervezők online ismertetik majd a helyezéseket.

A futók összesen hat táv közül választhatnak, a leghosszabb a félmaratoni verseny, a legrövidebb pedig a 3,5 kilométeres viadal lesz.

Az eseményt a nemzeti összetartozás jegyében rendezik, az érmeken is megemlékeznek Trianon 100 éves évfordulójáról. A medálok szalagja – a Giro d’Italia kerékpáros verseny elmaradt magyarországi szakaszainak tiszteletére – rózsaszínű lesz.

A Live is Life rendezői mintegy négyszáz résztvevőt várnak, a mezőnyben van még hely és a helyszínen is lehet nevezni. A kezdés szakaszos lesz, 21 órakor (a félmaraton és a 17,5 km-es verseny résztvevőivel), 21.30-kor (14 és 10,5 km) és 22 órakor (7 és 3,5 km) is lesz rajt.