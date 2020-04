Elbűvölte a cirkusz világa a fiatal herendi légtornászt

Különleges, látványos, kőkemény és nem utolsósorban rendkívül veszélyes sportágat választott Keller Fruzsina. A légtornász a járvány elmúltával arra hajt, hogy világ- és Európa-bajnoki kvalifikációt szerezve tudását a nemzetközi elitben is megmutathassa.

Keller Fruzsina három évvel ezelőtt ismerkedett meg a légtornával. Ha egy kicsit jobban elmélyedünk a sportágban, akkor könnyen belátjuk, ez nem az átlagemberek sportja. A légtorna ezen számában egy igen hosszú selyemkendőbe kapaszkodik a sportoló, hol a kezével, de leginkább a lábával, és a függönyszerű anyag segítségével mutat be megvalósíthatatlannak tűnő, látványos, lélegzetelállító akrobatikus gyakorlatokat, zuhanásokat, forgásokat, úgynevezett bekötéseket. Arról pedig már nem is beszélünk, hogy gyakorlatilag mindvégig életveszélyben van a művész, hiszen a magasban elég egy félrecsúszott mozdulat, egy pillanatnyi kihagyás és máris hatalmasat eshet.

– Ez egyáltalán nem okoz nekem stresszt – mondta nevetve Fruzsi, amikor rávilágítottam a tényekre. – Hároméves korom óta sportolok, mindig nagyon kitartó voltam és ez a sport még inkább megtanított összpontosítani, koncentrálni.

Mint megtudtuk, a légtornának számos ága van, a selyem, vagyis a silk az egyik legnépszerűbb. Ezenkívül karikával, hálóval, kockával, egyéb geometriai formákkal, rúddal is dolgoznak a légtornászok.

– Hároméves koromban elvittek a szüleim egy szertorna-bemutatóra. Azóta megállás nélkül sportolok. Herenden Király Alexandra edzőnél kezdtem a pályafutásom. Mindig is érdekelt a cirkusz világa, a légtorna, a légtánc, ezért nagyon boldog voltam, amikor három évvel ezelőtt rátaláltam a veszprémi Légtorna és Légtánc Egyesületre – mesélte a 16 esztendős sportoló, aki jelenleg a Vetési-gimnázium kilencedik osztályos tanulója. Szöllősi Adrien és Holczmann Róbert edzők segítségével készülök azóta is.

Kiderült, nem is akármilyen sikerekkel, hiszen élete első országos versenyén rögvest egy harmadik hellyel mutatkozott be, s azóta nyert még egy ezüst- és két aranyérmet is.

Fruzsi azt mondta, számára a légtorna nemcsak egy sport, hanem előadó-művészet és életstílus is egyben.

Tavaly nyáron részt vett a fővárosban egy nyári táborban, akkor figyeltek fel rá a világhíres Rippel-fivérek is. Tehetségéhez kétség sem férhetett, s arra kérték, hetente egyszer vegyen részt az edzéseiken a Rippel Akadémián. Most ezekre és a veszprémi gyakorlásokra a járvány miatt nyilván nem tud eljárni, azonban komoly edzéstervet kapott otthonra, így folyamatosan nyújt, erősít, hogy formában maradjon. Ráadásul Herenden, és ebben az önkormányzat is segítő jobbot nyújtott neki, egy hatalmas fára, négy méter magasra fellógatva a selyem eszközét, rendszeresen tréningezni is tud. Fruzsi elárulta, ezeken az edzéseken azért mindig körbepárnázza a fát szivacsokkal, azonban szerencsére még sosem fordult elő baleset.

Az ifjú tehetség úgy fogalmazott, ehhez a sportághoz nem elég egy-egy testrészt fejleszteni, az egész test összhangjára, harmóniára szükség van. Egy-egy elem kivitelezésekor pedig különösen fontos az egyensúly is. Nem is hinnénk, de van olyan gyakorlat, amelyet a nyakukra támaszkodva végeznek el a légtornászok, így erre a testrészre is odafigyelnek és erősítik, ahogy lehet.

Céljairól megtudtam, mindig is érdekelte a cirkusz világa, minden vágya, hogy a hatalmas népszerűségnek örvendő Cirque du Soleil tagja lehessen. Persze ehhez még rengeteg munka, kitartás, fejlődés szükséges, azonban nagyon bízik abban, hogy a befektetett munka meghozza gyümölcsét.

S ha mindez még nem lenne elég, akkor Fruzsi tagja annak a herendi maszkvarró csapatnak is, amely hetek óta gőzerővel dolgozik azon, hogy akit csak lehet, magánembereket, kórházakat, rendőröket ellássanak ingyen arcvédőkkel. Jelenleg 35 ezer darabnál járnak az önkéntesek. A légtornász a szabásban, a csomagolásban, a fertőtlenítésben és a mosógépnél szokott segédkezni.