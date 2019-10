Élesék nyerték meg a megyei rangadót

Csak egy félidőn át tudta megszorongatni a Veszprémi KKFT alakulatát a Balatonfüredi KSE U21-es gárdája a férfikézilabda NB I/B hétvégi, megyei rangadóján. A szünet után viszont már hengereltek a vendégek.

BKSE U21–VKKFT 17-30 (9-11)

Balatonfüred, 140 néző. V.: Földesi, Halász. Balatonfüredi KSE U21: Seprős, Andó, Lakatos (kapusok) – Tóth D. 2, Tóvizi, Szász B. 2, Brandt, Ág 2, Vajda H. 3, Kőhegyi 2, Orbán, Hutvágner Ák., Draskovics 2, Határ 3, Klucsik, Hutvágner Ár. 1 (1). Edző: Kárpáti Krisztián. Veszprémi KKFT: Szász Zs., Ágoston, Miklós (kapusok) – Szeitl L. 1, Szmetán M. 1 (1), Somogyi, Füleki, Szmetán P. 4, Hári 4, Éles 11 (7), Boros, Szép 1, Fazekas 3, Radvánszki, Kristóf 3, Bugyáki 2. Edző: Tombor Csaba.

Kiállítások: 6, ill. 12. perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 8/8.

Szmetán P. és Éles duplájával a 6. percben már 3-0-ra vezettek a veszprémiek. A balatoniak góltalanságának Kőhegyi Ákos vetett véget a 7. perc végén. Nem csökkent a különbség, az első negyedórához érve 5-7-re állt a meccs. Hári találatát követően zsinórban hármat vágtak a tópartiak és kiegyenlítettek (23. perc: 8-8). Hét perce nem lőtt gólt a VKKFT, Kristóf a 25. percben törte meg a csendet, be is lendült a csapata, és a félidő végéig 8-11-re meglépett. A játékrészt Tóth D. gólja zárta le.

Ugyan emberhátrányba került a VKKFT a második felvonás elején, azonban ezt nem tudta kihasználni a Füred. Kárpáti Krisztián 13-9-es hátránynál kért időt. A fürediek azonban teljesen leblokkoltak, semmi sem sikerült nekik 12-15 után, s bár többször emberelőnyben játszhattak, egyszerűen képtelenek voltak gólt elérni. A vendégek egy 10-2-es rohanással tettek pontot a meccs végére (51. perc: 14-25). A hajrában már csak a különbség mértéke volt kérdéses. A sikernek köszönhetően a Veszprémi KKFT a tabella élére ugrott.

Telekom U21–Sz.-miklós 29-25 (19-11)

Veszprém, 70 néző. V.: Rontó, Szanyi. Telekom Veszprém U21: Palasics, Kósa (kapusok) – Bakos, Szrnka B. 2, Dörnyei, Csányi, Gombai, Hornyák 3, Szuharev 1, Sisa 5, Szűcs 1, Dobi 3, Ilics 10 (1), Bodor 4. Edző: Gulyás Péter.

Kiállítások: 16, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/3.

Palasics védésével vette kezdetét a találkozó, s bár az első találatot a vendégek jegyezték, ezután a bakonyiak gyors és pontos támadásokkal 4-1-re meglógtak. Szuharev kapta a találkozó első kiállítását a 6. percben, majd a 10. és a 11. percben is a kiállítás sorsára jutott egy-egy veszprémi, azonban ez sem törte meg a hazaiakat (7-3). Palasics hetest védett, majd szép bravúrokat mutatott be, míg elől Ilics, ­Szrnka B. és Sisa góljaival tovább nőtt a differencia (13-5).

A szünet előtt Szuharev harmadik kisbüntetése után kiállni kényszerült, de csapata így is őrizte előnyét. Kissé megtört a fiatalok lendülete, a vendégek ezt kihasználva 20-17-re felzárkóztak, majd Szűcs Bence is piros lapot kapott. Az emberelőnyben a Szigetszentmiklós újra szorossá tette a meccset (42. perc: 21-19). A túloldalon Nagy András nyolc perc alatt összeszedett három két percet, és ő is kiállt. Bodor és Ilics vette hátára a csapatát (26-20), előbbi az 56. percben szintén a lelátóra szorult. Ez a piros lap már nem befolyásolta a Telekom győzelmét. A fiatalok hetedikek a tabellán.