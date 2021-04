Elképzelhető, hogy újra lehetnek nézők a megyei rangadón

A labdarúgó NB III. nyugati csoportjának 33. fordulójában a Balatonfüredi FC a Veszprém FC-t fogadja. A meccs vasárnap 17.30-kor kezdődik.

Ezt ne hagyja ki! Tudományosan nem értékelhető Karácsonyék felmérése

– Egyik meccs sem könnyű, ez bebizonyosodott szerdán, a sereghajtó Nagyatád ellen is – utalt a hátrányból megfordított és megnyert találkozóra Borgulya István, a Balatonfüred FC edzője. – Az, hogy megyei rangadó jön? Nem ez foglalkoztatja a játékosokat, mert nekünk a kiesés ellen vívott harcban minden találkozó rangadó, és a következő szezonban is NB III.-asok szeretnénk lenni. Persze az jó dolog, ha egy megyebeli rivális ellen mutathatjuk meg magunkat, erősségeinket, de most pontokra van szükségünk.

A szakember szerint a szerdai meccs után nem kell felrázni a csapatot, ilyen dolga nincs, inkább lelkesek, elszántak a játékosok.

– Hétről hétre heti négy edzéssel tudunk készülni úgy, hogy dolgoznak mellette a fiúk, így inkább a frissítésen van a hangsúly, azt próbáljuk előtérbe helyezni – magyarázta. A vasárnapi ellenfélről elmondta: a Veszprém elkapta a fonalat, jól szerepel, sorban húzza be a meccseket, de bízik abban, hogy sikerül megállítaniuk a VFC-t.

– Hangsúlyozom: mindegy, ki az ellenfél, nekünk pontokra van szükségünk – jelentette ki Borgulya István, aki egyébként a hasonló meccsek előtt mesél csapatának a fővárosi derbikről vagy éppen arról, hogy ő is küzdött a kiesés ellen a Kispest Honvéddal annak idején. – Nekem is vannak élményeim, menny és pokol is, ezért tudni kell a pszichés dolgokat kezelni. Akármi is lesz a vége az egésznek, ez a Füred egy nagyon jó és szerethető csapat.

Eltiltottja nincs a BFC-nek, míg Csikósra sérülés miatt nem számíthat a csapat.

A Practical VLS Veszprém együttese a sok nehézség ellenére remek sorozatot tudhat maga mögött az elmúlt hetekben, és a zsinórban megnyert négy mérkőzésnek köszönhetően négy pontra növelte előnyét a dobogóért vívott küzdelemben a Nagykanizsa, és hét pontra a Lipót gárdája előtt. A csapat két gólfelelőse továbbra is remek formában játszik, a legutóbbi Puskás Akadémia II. elleni 3-1-es győzelem alkalmával két találatot jegyző Nagy Richárd, valamint a hosszabbításban betaláló Major Norbert is 15-15 góllal áll a harmadosztály nyugati csoportjának góllövőlistáján.

A szerdai találkozón Pető Tamás négy sérültjére sem számíthatott a felcsútiak ellen, de a többek között Gun­ther Zsolt másodedzővel megerősített bakonyiak hatalmas küzdelemben, az utolsó negyedórában egygólos hátrányból felállva megfordították az összecsapást. A játékosoknak nincs idő a regenerálódásra, hiszen vasárnap már újabb bajnoki vár rájuk. A Füred elleni őszi mérkőzésen kétszer is a vendég Balaton-partiak szereztek vezetést, azonban a VLS a 95. percben egy ritkán látható öngóllal itthon tartotta az egyik pontot.

A veszprémi együttesből a védelem oszlopa, az ötödik sárga lapját begyűjtő Dobsa Gergő hiányozni fog a hétvégén, valamint a sérültekről csak a meccs előtt dönt a szakmai stáb.

A kormány bejelentése szerint négymillió beoltott után látogathatóak lesznek a mérkőzések azok számára, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, így elképzelhető, hogy hosszú idő után újra lehetnek nézők a lelátón.