Elkezdődött a nyári felkészülési a veszprémi futsalosoknál

Minőségi játékosokkal, köztük egy korábbi sokszoros válogatottal erősítette meg keretét az 1. Futsal Club Veszprém, amely hétfőn elkezdte a felkészülést a 2018/2019-es szezonra.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Négy igazolást jelentett be a megyeszékhely futsalklubja hétfőn a hagyományos, nyári felkészülést megelőző sajtótéjékoztatóján.

Köztük a legnagyobb név kétségkívül Gyurcsányi Zsoltté, a 38 esztendős játékos korábban hosszú évekig volt meghatározó tagja a magyar válogatottnak. A rutinos futsalos Szombathelyről teszi át a székhelyét a királynék városába, s nem ő az egyetlen érkező a Haladástól. Márkus Gábor és Bencsik Roland szintén a vasi megyeszékhely egyesületét erősítette, s a nemrég véget ért szezonban bronzérmet ünnepelhettek a csapattal.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Érmet szerezne már a Veszprém is, amely évek óta hajt a dobogóra az élvonalban, de eddig még nem kísérte siker a próbálkozásokat. Most megtörné az „átkot” az 1. FCV, erre célzott Rajki Tamás ügyvezető is.

– Izgalommal vártuk ezt a napot, végre elkezdődik a felkészülés. Az előző szezonban az ötödik helyen végeztünk, amit előre aláírtunk volna, ám a bajnokság végén volt egy kis hiányérzetünk. Azonban ez már a múlt, lezártuk, és az elmúlt hetekben a jövővel, a csapatépítéssel foglalkoztunk – fogalmazott az ügyvezető, aki felsorolta a távozókat, hozzátéve: igyekeztek minőségi játékosokkal megerősíteni a keretet.

Fehér Krisztián, Apatini Márk, Boromisza Gábor, Kellner Károly és Ruzsicska Attila már nem tagja a bakonyi csapatnak. A cikk elején felsoroltak mellett a Ferencvárostól érkező Komáromi Péter a negyedik új igazolás.

– Szeretnénk, ha végre sikerülne felállni a dobogóra. Azt gondololom, ez nem irreális elvárás, a vezetőség mindent megtett ennek érdekében, most már Madarász János edzőn és a csapaton a sor – tette hozzá Rajki Tamás.

A nyári felkészülést – amelynek programjában természetesen több edzőmérkőzés is akad – követően szeptember elején kezdődik a pontvadászat. Érdekesség, hogy a bajnoki címvédő Rába ETO visszalépett az első osztályú bajnokságtól, a győriek vélhetően az NB II-ben folytatják, helyükre a Szigetszentmiklós kerülhet fel.

– Megpróbáltunk úgy igazolni, hogy sikerüljön az előrelépés, optimista vagyok ezzel kapcsolatban. A most érkezők szerintem az ország összes csapatába beférnének, ahogy kapitányunk, Tatai József is ebbe a kategóriába tartozik. Bízom benne, hogy a többiek is felnőnek a feladathoz és jól szereplünk, de addig még sok munka vár ránk – nyilatkozott Madarász János, a szakvezető hozzátette: reméli, hogy a kiállítások és a sérülések ezúttal elkerülik az együttest, mert a múltban sokszor ezek akadályozták a minőségi munkát és gátolták az eredményességet.

– Nagyon bízom benne, hogy jó helyen végzünk a bajnokságban és a Magyar Kupában is eredményesen szereplünk. Az újakat régről ismerem, úgy gondolom, jó társaság leszünk – monta az 1. FCV kapitánya, Tatai József.

A sajtótájékoztatón elhangzott: négy utánpótláskorú fiatal a felnőttekkel kezdi az alapozást.

Az esemény végén a klub együttműködési megállapodást írt alá a Zeus sportszergyártó céggel, egyben be is mutatták a gárda új mezét.