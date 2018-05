Elkezdődött a végső hajrá a megye I-ben

Az utolsó előtti forduló következik a labdarúgó megye I-ben, ahol mindenki az Úrkút SK és a Balatonfüredi FC mérkőzéseit figyeli majd.

Óriási meglepetés

Az úrkútiak vették át a vezetést az MTD Hungária megye I-es labdarúgó-bajnokságban, mint ismeretes a csapat a szezon rangadóján, hétfőn két vállra fektette (2:0) a Balatonfüredi FC-t.

Óriási meglepetés ez, hiszen sokáig úgy tűnt, hogy a Balaton-partiak könnyedén gyűjtik be idén a bajnoki aranyat. Hiába azonban a menetelés, egy adminisztrációs (jogosulatlan szerepeltetés miatt négy pontot vontak le a BFC-től) és egy játékbeli (vereség Fűzfőn) botlás megadta a lehetőséget az Úrkútnak, amely élt is vele. A tavasszal az összes meccsét megnyerő alakulat a legnagyobb riválist is legyőzte, így előzött a tabella élén. Garai Péter legénysége két ponttal vezet a Füred előtt, amelynek edzője, Beszédes Sándor lemondott. Az utolsó két fordulóban már nem ő irányítja a Balaton-partiakat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mindez azt jelenti, hogy hétvégén – úrkúti siker és füredi pontvesztés esetén – akár már bajnokot is avathatnak a megye I-ben, ám valószínűbb, hogy az utolsó körre marad a végső döntés.

A párosítások

Tihanyi FC (3.)–Peremarton SC Berhida (16.): A tihanyiak már biztosan bronzérmesek ebben a szezonban, a sereghajtónak még van esélye, hogy egy hellyel feljebb lépjen. A Péti MTE egy ponttal előzi meg a peremartoniakat a tabellán.

Devecser SE (12.)–Úrkút SK (1.): Nehéz elképzelni, hogy az előző két meccsén egyaránt vereséget szenvedő Devecser megállítja a bajnoki címre hajtó úrkútiakat, ugyanakkor a hazaiak képesek a jó teljesítményre, arra is, hogy szorossá tegyék a mérkőzést.

Fűzfői AK (4.)–Csetény SE (9.): Hazai pályán a FAK az esélyesebb az utóbbi hetekben létszámproblémákkal küszködő együttesek összecsapásán.

Ajka Kristály (8.)–Várpalotai BSK (7.): A múlt héten hosszú idő után nyert ismét a Kristály, s úgy tűnik, a várpalotaiak is jó formában vannak. Háromesélyes a találkozó.

Sümeg VSE (6.)–Ugod SE (14.): Az előző körben alsóházi derbit bukott az Ugod, amelynek még van esélye előzni a 13. helyen. A sümegiek is feljebb léphetnek, akár még a negyedik helyet is megcsíphetik, ami komoly teljesítmény lenne a csapattól.

Balatonalmádi SE (5.)– FC Zirc-Dudar (13.): A Balatonalmádi is harcban lehet még a negyedik pozícióért, és a Zirc-Dudar sem szeretne kikapni, s ezzel esetleg visszacsúszni. A házigazda az esélyesebb, azonban akár még szoros is lehet a meccs.

Péti MTE (15.)–Községi SE Magyarpolány (11.): Öt bajnokit vesztett zsinórban a Péti MTE, amely ha így folytatja, még az utolsó helyre is visszaeshet. A kupadöntős magyarpolányiak kényelmesebb helyzetben vannak, nyugodtan játszhatnak.

Gyulafirátót SE (10.)–Balatonfüredi FC (2.): A balatonfürediek minden bizonnyal óriási motivációval szállnak majd harcba Rátóton, egyrészt meg akarják tartani esélyüket a bajnoki címre, másfelől szeretnék kissé feledtetni az úrkúti bukást. A hazaiak a múlt héten kaptak egy hatost az Úrkút vendégeként, ám otthonukban már hetek óta veretlenek.

Az első négy meccset szombaton, az utóbbi négyet vasárnap játsszák 17 órakor.