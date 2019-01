Elkezdte a felkészülést a pápai futballcsapat

Megkezdte téli felkészülését az NB III-as labdarúgó-bajnokság ötödik helyén telelő Perutz FC. Az első foglalkozáson teljes volt a létszám, egyedül Szénási István nem vett még részt a tréningen, aki súlyos sérülése után rehabilitációját tölti.

Az első napon egy rövid öltözői eligazítás után orvosi vizsgálat, állapotfelmérés várt a fiúkra, ezután a stadion melletti kis műfüves pályán Rozmán László, a pápaiak vezetőedzője megtartotta idei első edzését. A Perutz trénere az átigazolási tervekkel kapcsolatban elmondta, minden csapatrészbe keresnek játékost, Somogyi Richárd és Kozma Máté távozása miatt a védelembe és a középpályára is elkelhet a frissítés, ugyanez igaz a támadósorra is. A játékoskerettel kapcsolatban további fejlemény, hogy Somogyi és Kozma után Udvardi Mózes, Szabó Tibor és Havasi Dániel is máshol folytatja pályafutását. Udvardi ősszel nem tudta beverekedni magát a kezdőbe, mindössze három meccsen lépett pályára, kétszer csereként. Szabó Tibor 12 meccsen jutott szóhoz, ötször kezdőként, gólt nem szerzett, Havasi hat alkalommal volt a kezdőcsapat tagja, hétszer a padról beszállva segítette a sárga-kékeket, két bajnoki és két kupagól fűződik a nevéhez.

– A játékosok teljesítették a téli szünetre előírt futó- és erősítőprogramot, így néhány ráhangoló edzés után bele is vetjük magunkat a munkába – tudtuk meg Rozmán Lászlótól. – Az első napon súlyméréssel kezdtünk, majd hólapátolás következett, hiszen munkára alkalmas állapotba kellett hoznunk a kis műfüves pályát, ami csapatösszetartásnak sem volt utolsó. Jövő héttől, bízom benne, birtokba vehetjük a nagypályát is, amivel megkezdődik az érdemi munka. Ami a játékosmozgást illeti, távozóink mellett három próbajátékossal kezdtük az évet, a későbbiekben további labdarúgók érkezhetnek, minden csapatrészbe keresünk erősítést.

A Perutz nem utazik edzőtáborba, az elkövetkezendő két hónapban a tervek szerint hét felkészülési mérkőzést játszik, ebből négyet hazai pályán vív meg.

A tervezett edzőmeccsek, január 19., 11.00: Perutz FC–Győri ETO (helyszín: Pápa). Január 26., 11.00: Mosonmagyaróvár–Perutz FC (helyszín: Mosonmagyaróvár). Február 2., 11.00 Perutz FC–Csorna (helyszín: Pápa). Február 9., 13.00: Celldömölk–Perutz FC (helyszín: Celldömölk). Február 13., 11.00: RKSK–Perutz FC (helyszín: Budapest). Február 16., 11.00: Perutz FC–Veszprém (helyszín: Pápa). Február 23., 11.00: Perutz FC–Ménfőcsanak (helyszín: Pápa).

