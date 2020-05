Elkezdték felújítani a veszprémi stadion dobópályáit

A bontási munkálatokkal megkezdődött a stadion dobópályáinak felújítása. Emiatt a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) dobói Nemesvámosra költöztek ideiglenesen.

A nettó 74 millió forintos beruházás a sportágfejlesztési támogatási keretből valósul meg, amelyet a Magyar Atlétikai Szövetség ítélt oda. A pénzt az Emmi biztosítja, a beruházást a BMSK bonyolítja le, és a kedvezményezett a veszprémi önkormányzat lesz.

– A rekonstrukció azért valósulhat meg, mert a MASZ elismeri a VEDAC dobószak­ágának és akadémiájának több évtizedes munkáját. Úgy tűnik, a dobószakágunk kisebb hullámvölgy után egyre inkább magára talál, ezt jelzi a több korosztályos világversenyre megszerzett kvóta is, igaz a jelenlegi helyzetben a fiataloknak a világversenyek elmaradnak, egyedül a junior-világbajnokság megrendezésére van halvány esély, de arra számítunk, hogy azt is törölni vagy halasztani fogják – fogalmazott Németh Attila, a VEDAC ügyvezetője.

Az átalakítás a bontási munkálatokkal kezdődött. Ezt követően két új dobókört és dobóketrecet raknak le. Ezekben diszkoszvetést és kalapácsvetést is lehet majd végezni. Ezenkívül egy új gerelyhajító nekifutót is megépítenek, így az egyre népszerűbb versenyszám képviselőinek többé nem kell a futballpályán edzeniük.

– Mivel a stadionban a kalapácsvetők most nem tudnak edzeni, próbáltunk találni egy átmeneti megoldást. Veszprémben nem találtunk alkalmas helyszínt, így végül a nemesvámosi önkormányzat sietett segítségünkre. Egy használaton kívüli területen edzhetünk, s bár a szektor kicsit még gazos, és egy-egy bokor is nehezíti a szerek célba érkezését, de az átmeneti munkára tökéletes – hangsúlyozta a klubvezető.

Mint megtudtuk, egy dobókört is kialakítottak, gyakorlatilag teljesen önerőből. A VEDAC egyik edzője, Szemán János öntötte ki a betontömböt, amelyben négy mobil kampót is elhelyezett, így a tömb szállíthatóvá vált. A kör kialakításához szükséges vasalatot pedig a dobóakadémia vezetője, Zentai Tibor csináltatta meg. A stadionban elbontott kis kalapácsvető ketrecet és hálót Török Krisztián szakmai igazgató koordinálásával kiszállították, majd a sportolók segítségével felállították és összeszerelték, így a biztonsági kérdések is megoldódtak.

– Törekszünk minden erőforrásunk felhasználására, ezért ha a felújítás befejeződik, a betontömböt visszavisszük a stadionba, és súlylökő kört alakítunk ki belőle. Igaz, ezt egy súlylökő bástyával kell majd kiegészíteni, ami pluszköltséget jelent, de az új pályán szükségünk lesz rá – derült ki.

Németh Attila elmondta még, egyelőre csak az élversenyzők kisebb csoportja használja a nemesvámosi pályát, de fokozatosan a fiatalokat, a gyerekcsoportokat is vissza­engedik a munkába, akik első­sorban a stadionban fognak edzeni.

– Nagyon elégedettek vagyunk az átmeneti időszakban elvégzett munkával, hiszen a dobóink remekül használták ki az elmúlt időszakot, a felméréseken szinte mindenki, egytől egyig új egyéni csúcsot ért el. Nagyon bízunk a sikeres folytatásban, amikor újraindul az atlétikai élet – zárta.