ÉLŐ közvetítés a Telekom Veszprém-PGE VIVE Kielce mérkőzésről

Az első híradások arról szóltak, nagyjából háromezer veszprémi utazhat Kölnbe, de végül óvatos becslések szerint is legalább ötezren érkeztek a bakonyi drukkerek.

12. perc: Alex Dujsebajev szerezte a találkozó első lengyel találatát, erre közel hat percet kellett várni. Azonnal érkezett a válasz, a Final Four után visszavonuló Nagy Lászlótól.

Sterbik szépen olvasta a Kielce próbálkozásait, de Cupara is védte előbb Strlek, majd Gajic lövését is. Sterbik Árpád azonban megvillantotta, miért is tartják még most is a világ legjobbjának, Janc hetese is elakadt benne. Kicsit mintha megakadt volna a Veszprém, Mackovseket kiállították, Kules pedig kettőre hozta fel csapatát (12. perc: 5-3).

4. perc: Öt-egyes nyitott védekezéssel indított a Kielce, amely 2016-ban ünnepelhette első győzelmét, de Lékai passzából Blagotinsek könnyedén utat talált a kapuig. Strlek lódult meg, aztán Blagotinsek harcolt ki hetest, a büntetőt Gajic váltotta gólra (4. perc: 3-0).

Jachlewski kiállítása után Nenadics szerzett labdát, saját hatosáról vágta az üres lengyel kapuba.