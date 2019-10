Először vesztett pontokat a PELC, a Balatonalmádi viszont hibátlan

A hetedik forduló gólrekordját a Jásd–Pécsely találkozó hozta az MTD Hungária labdarúgó megyei III. osztályban, ahol összesen tizenöt gól esett. Górcső alatt az északi, északnyugati, keleti csoport történései.

Északi csoport

PELC III–Malomsok 1-1 (1-0)

Pápa. Jv.: Varga K. PELC III: Tauber A. – Szabó B. (Bábits), Kovács D. (Radó), Bódai (Nagy Sz.), Bognár, Tauber D., Forsthoffer, Kincses, Horváth Á., Horváth A., Polhammer (Németh G.).

Malomsok SE: Balogh T. – Orsós, Vincze, Kovacsovics, Lendvai, Buzás, Somogyi (Telbisz), Ihász, Barti, Tóth N., Potyondi.

Gólszerzők: Szabó B., ill. Barti.

Adásztevel–Nagytevel 6-0 (3-0)

Adásztevel. Jv.: Szöllősi A. Adászteveli SE: Gerecs – Czuczai, Cserkuti (Horváth A.), Baksa (Véber), Piszker, Böröczky A. (Fodor), Meh­ringer, Hübsch (Németh S.), Keszei, Somogyi (Böröczky Á.), Viasz-Kádi.

Nagyteveli SE: Vörösvári – Trosits, Szabó Á., Kulics, Geiger, Bábits, Molnár T., Venczel, Szeibert, Takács, Farkas P.

Gólszerzők: Böröczky A. (3), Keszei (2), Baksa.

Csót–Takácsi 1-1 (1-1)

Csót. Jv.: Kozma T. Csót SE: Kiss M. (Horváth Gy.) – Karvas (Schilde), Csonka, Cseh (Nagy Sz.), Haraszt (Tóth Á.), Eigner Sz., Jónás (Pál), Eigner G., Nyári, Nagy T., Mátyás.

Takácsi SE: Fekete D. – Kozma, Réthi K., Kalányos Cs., Róka (Szabó R.), Kalányos L. (Kalányos M.), Fekete M. (Bertalan), Réthi Sz., Toki Máté, Toki Márton, Herold.

Gólszerzők: Haraszt, ill. Kalányos L.

Magyargencs–Bakonytamási 3-0 (1-0)

Magyargencs. Jv.: Balogh B. Magyargencs SE: Hódosi – Vida, Mező, Colbers, Róka, Varga Zs., Tatai, Györkös, Holdosi Árpád (Holdosi Árpád Márton), Keszei, Horváth M.

Bakonytamási TC: Jónás P. – Krébesz Gy., György-Virág (Bolla L.), Barna, Jónás B. (Bolla K.), Bakonyi (Teiszler R.), Krébesz K., Megyeri (Teiszler P.), Klesitz, Bolla D. (Vági), Bihari (Forsthoffer).

Gólszerzők: Györkös, Tatai, Varga Zs.

Kiállítva: Klesitz (90., Bakonytamási TC).

Nagyacsád–Vaszar 0-2 (0-1)

Nagyacsád, 70 néző. Jv.: Takács E. Nagyacsád SE: Nyári – Hardi, Pintér, Polgár, Horváth V. (Szakács T.), Tóth Z., Lampért, Süle, Szakács M., Szalóki, Gyenge.

Vaszar SE: Király – Varga A., Hardi, Nagy Zs. (Pus), Füredi, Szakács (Papp A.), Pődör (Székely), Szalai (Zanati), Pongrácz, Pócza, Balázs (Molnár B.).

Gólszerzők: Hardi, Gyenge (öngól).

A vaszariak nagy rohamokkal kezdték a mérkőzést, az első percben már kapufáig is jutottak. Sorra jöttek a ziccerek, de gól nem született, a hazaiak többnyire védekezni kényszerültek, egy-egy előrevágott labdából tudtak veszélyeztetni, de Király végig koncentrált. Aztán a mezőnyfölényt gólra váltották a vendégek, egy szép támadás végén Hardi remekül centerezett. Kezdett éledezni a hazai csapat is és jöttek a helyzetek, de a védők a helyükön voltak és sikeresen elhárították az acsádi próbálkozásokat, így 1-0-ás előnnyel mentek a csapatok a félidőre. A második félidőben sem változott a játék képe, a vaszariak fölényben játszottak, a hazaiak csak próbálkozásokig jutottak. Aztán Szakács remek megindulásából a vaszariak ismét betaláltak, Gyenge próbált menteni, de a saját kapujába talált be, 0-2.

Egy hajtós, sportszerű meccsen megérdemelt vendégsiker született.

Tudósított: Sör Ádám.

Északnyugati csoport

Borsosgyőr–Tapolcafő 1-0 (0-0)

Borsosgyőr. Jv.: Nedvesi

R. B.-győri ISE: Máté Á. – Koncz, Korpics, Tóth Á., Szabó R. (Boda), Regovics, Benkő, Fekete (Máté D.), Farkas P. (Jendrics), Baráth, Tóth M.

Tapolcafői SE: Berki M. – Berki G., Csipai, Molnár L., Csizmadia, Pődör, Rüll, Szarka, Zsegraics (Tima), Nagy B., Varga D. (Józsa).

Gólszerző: Benkő.

Nyárád–Marcalgergelyi 3-6 (1-1)

Nyárád. Jv.: Varga K. Nyárád SE: Fejes – Fekete, Süle Zs., Szabó T., Varga K. (Nyulasi), Pajak, Süle B. (Weissin­ger), Fodor (Bolla), Bogdán, Gál, Nagy Gy. (Pirka).

Marcalgergelyi SE: Szabó A. – Erdély, Szabó K., Gubicza, Szabó R., Katona, Boldizsár, Kovács Gy. (Pánczér), Sári (Pataki), Prátpál (Csányi), Talabér.

Gólszerzők: Pajak, Szabó T., Varga K., ill. Prátpál (2), Boldizsár (2), Szabó R., Katona.

Dáka–Kéttornyúlak 0-8 (0-3)

Dáka. Jv.: Nedvesi R. Dáka SE: Papp Z. – Jendrics, György (Újvári), Pödör, Poós, Domján, Teslér (Geschitz), Pethő, Keresszegi (Tűzes), Bódai, Horváth B.

Kéttornyúlaki SE: Molnár B. – Vörös (Brunner), Stumpf, Szabó A., Pátkai, Szalai L., Mihályka (Molnár P.), Szalai M., Vereb, Lukács, Mátics.

Gólszerzők: Lukács (3), Pátkai, Stumpf, Mihályka, Szabó A., Vereb.

Mezőlak–Mihályháza 3-3 (2-2)

Mezőlak. Jv.: Nobik I. Mezőlaki SE: Simon – Bolla, Németh Sz., Szabó B., Kristóf (Kerkuska), Bódai, Zsani, Antal N., Sütöri, Csonka (Antal T.), Gyenge (Tóth N.).

Mihályháza SE: Tóth T. – Rózsa, Velekei (Mészáros), Varga Z., Pócza I. A., Pomher Á. (Hegedűs), Pócza II. A., Bojsza, Baumann, Varga R. (Gőgös), Pomher S. (Kovács I.).

Gólszerzők: Sütöri (3), ill. Pomher S., Pócza II. A., Varga Z.

Kiállítva: Baumann (73., Mihályháza SE).

Adorjánháza–Külsővat 1-6 (1-4)

Adorjánháza. Jv.: Borbély L. Somló SC Adorjánháza: Mecséri S. – Mecséri M. (Márkus Ká.), Nagy T., Sarus, Szalóky, Kredics (Szalay I. G.), Mezei (Szalay II. G.), Márkus Kr. (Varga B.), Farkas A., Takács (Németh D.), Varga G. (Varga K.).

Külsővat SE: Temesvári (Somogyi) – Horváth B., Horváth Zs. (Nagy M.), Libis (Nagy I.), Kiss G., Németh B., Horváth Cs., Horváth A., Orsós (Nagy T.), Rózsás, Vizi.

Gólszerzők: Mezei, ill. Horváth A. (2), Rózsás, Orsós, Vizi, Horváth Zs.

Keleti csoport

Balatonkenese–Eplény 8-0 (4-0)

Balatonkenese. Jv.: Mátyás R. Balatonkenese VSE: Molnár B. – Kuti, Horák (Vámos), Rumpler, Takács R., Kovács R., Takács P., Polgár, Hideghéti, Sági, Jónás.

Eplényi SE: Váradi – György, Lujber, Kiss B., Matula E., Matula P. (Vigh), Torda, Tímár, Fi, Pisztel, Simon.

Gólszerzők: Polgár (5), Takács R., Sági, Hideghéti.

Jásd/Csetény–Pécsely 13-2 (3-1)

Jásd. Jv.: Hohl Gy. Jásd-Csetény: Mentes – Jakab, Orbán, Komenda, Pap, Boleraczki, Kaufman T., Kaufman N., Pass, Fojtyik (Kazári), Pucsek.

Pécselyi SE: Erdős – Móró (Juhász), Németh Cs. (Klepeisz), Szalay S., Zemen, Lénárt, Rezeli, Angyal, Lukács, Kálmán, Vári Kovács.

Gólszerzők: Pucsek (5), Orbán (3), Pass (3), Komenda, Kaufman N., ill. Lénárt, Németh Cs.

Felsőörs–Nagyesztergár 4-0 (3-0)

Felsőörs. Jv.: Szemerédi J. Felsőörs: Takács B. – Barabás, Fenyvesi A., Kovács R. (Fenyvesi Zs.), Pálfalvi T. (Takács R.), Vaczkó, Szabó P., Papp Gy., Krámli (Abonyi), Pálfalvi Á., Kishalmi (Orosz).

Nagyesztergár SE: Szakács – Varga L., Muladi, Varga P. (Tóth A.), Hegedűs, Váli, Jani, Varga B., Haik (Hoffmann), Szabó I., Papp B.

Gólszerzők: Vaczkó, Pálfalvi Á., Kishalmi, Szabó P.

Márkó–Bakonybél 7-3 (2-1)

Márkó. Jv.: Piri J. Márkó SE: Molnár V. – Hullala, Magyar I. (Szabados), Beke, Inzsöl, Palvek, Kneisz (Tóth N.), Szabó I. (Kozma), Trombitás, Magyar P., Hardi (Láposi).

Bakonybél SZSE: Gárdos – Baumann, Schwarc, Pilise (Németh B.), Szöllősi (Varga T.), Barcza (Kaufmann), Kacsala, Lepczynski, Murai, Puskás, Szabó K.

Gólszerzők: Beke (4), Kozma, Hardi, Kneisz, ill. Barcza (2), Szabó K.

Kiállítva: Magyar P. (80.), ill. Varga T. (77.).

Tihany–Bakonynána 3-1 (1-1)

Balatonszőlős. Jv.: Mihály A. Tihany-Balatonszőlős SE: Ágos – Horváth B. (Bodrogi), Berecz B., Somosi (Spándli), Nemes (Tóth Cs.), Akucs (Kötél), Pap (ifj.Klauz), Rádli (Csertán), Völcsei, Berecz D., Nagygyőri.

Bakonynána: Budai – Horváth T., Valler K., Janás (Horváth L.), Szabó R. (Szöllősi), Kropf, Zsargó, Valler T., Vitáris, Purgai (Balog), Hujber.

Gólszerzők: Nemes (2), Völcsei, ill. Purgai.

Olaszfalu–Balatonalmádi 1-7 (0-3)

Olaszfalu. Jv.: Piri J. Olaszfalu SK: Szabó L. – Radányi R. (Borisz), Vajda, Radányi K., Punk (Vajai), Kósa, Zsámboki B. (Zsámboki G.), Lukácsi, Szeifert, Domonkos, Fazekas.

Balatonalmádi SE: Győri – Blaski, Szőnyi (Szakács), Lendvai, Vajai (Bugovics), Stiger, Szigeti (Nagy G.), Kiss Z. (Fébert), Szalai (Zsemberi), Erdei (Gondán), Tomay.

Gólszerzők: Radányi K., ill. Vajai (2), Stiger, Bugovics, Nagy G., Lendvai, Szigeti.