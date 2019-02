Első éves U23-as versenyző Máté Fanni

Igaz már több rangos nemzetköz versenyen, például a legutóbbi tamperei junior világbajnokságon is részt vett Máté Fanni Szabina, azonban a 2018-ban Veszprém megyében a legjobb junior korú sportolójának megválasztott hölgy szerint még csak most kezdődik az atlétika pályafutása.

A Veszprém Megye Legjobb Sportolója díjátadáson a VEDAC atlétáit hat kategóriában díjazták.

Máté Fanni Szabina atléta, pontosabban gerelyhajító pályája nem éppen hétköznapi módon indult. Gyerekkora óta kézilabdázott Szekszárdon, s olyan tehetséges volt, hogy a Nemzeti Kézilabda Akadémiánál (NEKA) is felfigyeltek rá. Így aztán Balatonbogláron végezte el a középiskolát, közben kézilabdázott.

– Kézilabdásként gyakran vittek minket kislabda-hajító versenyekre is. Az egyik ilyen viadalon figyelt fel rám a szekszárdi Scherer Tamás edző, aki azt ajánlotta, próbáljam ki a gerelyhajítást is – emlékezett vissza a kezdetekre a rendkívül szimpatikus sportember. – Részt vettem különböző atlétika viadalokon is, de ekkor még a kézilabda volt a fő csapásirány. Aztán tavaly találkoztam Török Krisztiánnal, a VEDAC szakmai igazgatójával, aki meggyőzött, hogy érdemes lenne magasabb szinten is foglalkoznom a gerelyhajítással.

Fanni tavaly Veszprémbe igazolt, és mellette a Bajnok DSE Nemesvámos NB II-es női kézilabda-együttesében is kézilabdázott.

– Úgy gondolom, most kezdődik az atlétika pályafutásom, az első idényem, amikor a gerelyhajítás a fő sportágam, így már javában dolgozunk, az alapozó időszak közepén járunk. A kézilabdát most háttérbe szorítottam, persze továbbra is a nemesvámosiak kötelékébe tartozom, és amikor szükség van rám, és nem ütközik a gerelyhajítással, pályára is lépek – mondta.

Máté Fanni mozgalmas évet tudhat maga mögött: felvételt nyert a Pannon Egyetem műszaki menedzser szakára, gerelyhajításban pedig elérte a junior világbajnokság kiküldetési szintjét, az 50 métert.

– Nagyon örültem, hogy sikerült a kvalifikáció, bár a tamperei szereplésemen meglátszott, hogy a többiek jóval rutinosabbak nálam. Nagyon izgultam, és ott nem sikerült azt hoznom, amit elterveztem, viszont 2019-ben mindenképpen szeretném megjavítani egyéni legjobb eredményemet – fogalmazott.

Fanni januártól első éves az U23-as korosztályban. Fontos, hogy az U23-as Európa-bajnokságra 51 méter a kiküldetési szint, s ehhez Fanninak kereken egy métert kell javulnia.

– Szeretném már a szezon elején, minél hamarabb bebiztosítani a helyem az utazó keretben. Nagyon kíváncsi vagyok, mire leszek képes, bár Török Krisztián edzőm szerint nem sietünk sehová. Igazán szuper, hogy Krisztiánnal legtöbbször együtt edzünk. Mivel kicsi korom óta csapatban edzettem, gondolkodtam, eleinte nehéz volt megszoknom, hogy egyedül gyakorlok, készülök. Krisztiántól rengeteget tudok tanulni, nagyon motiváló tréner – derült ki.

Az idén Fanni kapta a legjobb női junior korú sportolónak járó elismerést Veszprém megyében. Erről a sportoló azt mondta, bár ő szekszárdi, de számára óriási elismerés, hogy Veszprém megyében ilyen rangos díjat kapott. Arra törekszik majd 2019-ben is, hogy bebizonyítsa, nem véletlenül érdemelte ki ezt a díjat.