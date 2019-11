Eltűnt a görcsösség, otthon nyert a Pápa

Második félidei játékának és Keserű kapus remek védéseinek köszönhetően győzelemmel zárta az NB III-as labdarúgó-bajnokság őszi szezonját a Perutz FC.

Perutz FC–BKV Előre 2-0 (0-0)

Perutz stadion, 300 néző, v.: Altorjay (Rózsa, Schweig­hardt). Perutz FC: Keserű – Nagy T., Dóczi, Császár, Böröczky – Zsirai, Hanzl (Baldauf 84.), Szilágyi, Kalász, Irmes (Farkas 78.) – Szabó Zs. (Benecz 88.). Edző: Lengyel Ferenc.

BKV Előre – Palásthy – Girán, Tóth K. Miklósvári, Szabó, Rákos – Csepregi (Ihos 78.), Csanálosi, Huszárik, Ferkó – Balogh B. Edző: Menczeles Iván.

Gsz.: Szabó Zs., Dóczi

Hat mérkőzéséből mindössze egyet tudott megnyerni idén hazai pályán a Perutz FC, mely arra készült, hogy a BKV legyőzésével győzelemmel zárja az őszi szezont.

Az első félidőben nem játszott jól a Perutz, hiába birtokolta többet a labdát, a kilenc emberrel védekező, láthatóan a kontrákra berendezkedő fővárosiak jóval veszélyesebbek voltak a támadóharmadban.

Bár az első lehetőséget Nagy Tamás révén a hazaiak alakították ki, Keserű kapusnak ezután több alkalommal is bravúrt kellett bemutatnia. A pápai hálóőr a 23. percben Csanálosi bal sarokba tartó szabadrúgását tolta ügyesen szögletre, negyed órával később egy legurított labdával ismét Csanálosi próbálkozott, a hazai portás azonban ismét a helyén volt. Az első félidő lezárásaként egy ellentámadás végén Balogh lövésére ért oda a kapus.

A második félidőben feljavult a hazaiak játéka, előbb Szabó Zsolt ballábas lövését tolta fölé Palásthy, majd egy szabadrúgást Hanzl lőtt a keresztlécre.

Egy óra játék után megszerezte a vezetést a Perutz, egy indítás után a leshatárról induló Szabó Zsolt eltolta a labdát a kimozduló kapus mellett, majd ballal a léc alá lőtt, 1-0.

A találat után a BKV játékosai lest reklamáltak, amiért hárman is sárga lapot kaptak. A gól után jobban kinyílt a vendég csapat, melynek köszönhetően több lehetősége volt a pápaiaknak, és a 77. percben meg is született a második góljuk: egy szabadrúgás után a labda az ötösön álló Dóczi elé pattant, aki közvetlen közelről a hálóba továbbította a labdát 2-0.

A 83. percben Rákos löketét védte lábbal Keserű, a meccs utolsó lehetősége Böröczky előtt adódott, aki Kalász megpattantó szabadrúgását belsőzte mellé.

A Perutz sikerével az ötödik helyen fejezte be az őszi küzdelmeket, a két tavaszról előrehozott bajnoki van hátra a Lelle és a Veszprém ellen.

Lengyel Ferenc: – Idegesen kezdtünk. A BKV kontrákból veszélyesebb volt az első 45 percben, de a kapusunk remekül állta a sarat. A második félidőben a gólunk után eltűnt a görcsösség, rég láttam a csapatomat ilyen lelkesen, agresszíven, gólratörően játszani. HAR