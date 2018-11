Ennél többet nem lehet edzeni – Interjú Nagy Lászlóval, a Telekom Veszprém csapatkapitányával

Újra tudatosítani szeretnék az ellenfelekkel, hogy a Veszprém Arénában másnak nincs esélye győzni. Az önbizalom építésének fontos láncszeme a szombati Rhein Neckar Löwen elleni Bajnokok Ligája találkozó is.

Nagy László, a Telekom Veszprém csapatkapitánya optimistán tekint előre.

– Tavaly a Szeged hasonlóan pocsékul állt a bajnokságban, mint most a Telekom Veszprém.

– Oh, nem is gondoltam erre, de most egyből vigyort csalt az arcomra. Jó lenne, ha mi is azt az utat tudnánk bejárni. Nem állunk a helyzet magaslatán, ezt ki tudjuk jelenteni. Rengeteg oka van, azonban egy biztos, nem törtünk meg és nagyon bizakodóak vagyunk. Mióta David Davis megérkezett hozzánk, el kezdtünk edzeni, ami egy teljesen normális dolog, és eddig is így kellett volna, hogy legyen. Most úgy állunk, hogy ennél többet már nem tudunk edzeni, és ennél jobban, precízebben már nem tudunk felkészülni a mérkőzésekre. Mától nézzünk előre és legyünk optimisták!

– Miként érintette a Szeged elleni vereség?

– Nagyon megviselt. Bíztam magunkban, de a Szeged lépéselőnyben volt. És most nem a tatabányai vereségre gondolok, hanem arra, amit az idei szezonban elértek a Tisza-partiak. Tavaly itt bajnoki aranyat ünnepelhettek, és látszott rajtuk, hogy most már elhiszik, hogy fel tudják venni velünk a versenyt, akár itt a Veszprém Arénában is. Fájó a fiaskó, főleg, hogy hazai pályán szenvedtük el és jól tudjuk, hogy a közönségünknek csalódást okoztunk. Azonban le a kalappal a szurkolók előtt, nagyon együtt voltak velünk, utoljára talán a PSG ellen éreztem hasonlóan frenetikus hangulatot.

– A tempohandball után a jól ismert spanyol rendszert kell újratanulni.

– Jól ismerjük a spanyol rendszert, ellenfélként a Szeged igen kellemetlen játékstílust képvisel. Korábban pedig Carlos Ortega és Javier Sabate edzők alatt mi is hasonlót játszottunk. David Davis is ezt viszi tovább. Ha valaki azt állítja, nem eredményes a spanyol kézilabda, akkor nyugodtan nézzen körül klubszinten, vagy akár válogatott szinten is. Én azt gondolom, jó kezekben vagyunk és abszolút bizakodó vagyok a jövőt illetően.

– Kettes és hármas poszton is védekezett az előző mérkőzéseken. Melyik feladatkörben érzi magát otthonosabban?

– Az első barcelonai éveimet leszámítva, amikor még ott játszott az elképesztő fizikai adottságokkal megáldott, hatalmas kolosszus Andrej Scsepkin, akkor kettesben védekeztem. Amikor ő visszavonult bekerültem középre, s gyakorlatilag azóta ezen a poszton szerepeltem és igyekeztem összefogni, koordinálni a védelmet. Kettesben talán valamivel könnyebb a dolgom. Az dönt, hogy az ellenfél milyen játékosállománnyal rendelkezik, s aszerint osztja be Davis edző a feladatokat. Szakmai okokból most inkább kettesben számít rám a tréner.

– Csapatkapitányként milyennek látja az öltözői hangulatot, az együttes morálját?

– Úgy gondolom, jövünk fel. A sok elvégzett munka előbb-utóbb meghozza gyümölcsét. Szerintem a játékosállományunk kitűnő, s egyikőnk sem felejtett el kézilabdázni. Két fontos mérkőzés következik, ahol nemcsak a győzelem megszerzése a fontos. Ezek a találkozók sokkal inkább fontos építőkövek lehetnének az önbizalmunk, a hitünk újjáépítésében. Azon dolgozunk, hogy a labda eladásokat, a butaságokból elkövetett hibákat leredukáljuk, és mindenki a rá bízott feladatokat pontosan elvégezze. Ha ez megvalósul, akkor nem egy-két gólos vereséget fogunk elszenvedni, hanem két-három gólos győzelmet szerzünk.

– A német Löwen elleni BL-meccs lesz az első fontos építőkocka.

– Nagyon kellemetlen ellenfélről van szó, amely a Bundesligában is szárnyal – kivéve egyetlen mérkőzést, amikor a Kieltől hazai pályán kikapott. Szombati ellenfelünk legtöbbször hét a hat elleni taktikát választja, vagyis lehozza a kapusát. Ezt a játékot már igen magas szinten elsajátította. A pörgős, agresszív játékstílusa kőkemény védekezéssel párosul. Két-három évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy itt az arénában ellenünk bárkinek győzelmi esélyei lettek volna. Ezt kell visszaépíteni magunkban és ezt tudatosítani kell az ellenfelekben is. Szerintem, ha szombaton nyerünk, nagyot lépünk előre és megindulhatnánk fölfelé.

– Miként alakul Davis edzővel a csapat viszonya, a kellő kohézió megvan már?

– Korábban nem volt edző ellenes a megnyilvánulásunk, inkább tanácstalanok voltunk. Jöttek sorban a vereségek, az edzéseken sem találtuk a helyünket. Minden jó szándékkal készült fel Vranjes a mérkőzésekre, de lehet, hogy mi voltunk az általa elképzelt stratégiára alkalmatlanok. Most viszont Davis hozzánk igazítja a taktikát. Olyan mestere volt Juan Carlos Pastor személyében, aki 2005-ben vébét nyert a spanyolokkal. Ellenfélként többször is találkoztunk. Következetesen építi az edzéseket és a taktikát is. Milliméter pontossággal be van lőve mindenkinek a helye. S reméljük, ennek meglesz az eredménye szombaton is.