Érmek és ranglistás helyezések

Tizenhárom medáliával tértek haza az ajkai Rája 94 Úszóklub versenyzői a közelmúltban megrendezett Testvérvárosok Kupa nemzetközi viadalról.

Miskolcon, már huszonnegyedik alkalommal rendezték meg a Testvárosok Kupa elnevezésű nemzetközi úszóversenyt. Az idén 415 sportoló nevezett és adott számot tudásáról, köztük az ajkai Rája 94 Úszóklub képviselői is. Öt ajkai úszó ugrott a vízbe, akik összesen tizenhárom érmet szereztek, mindemellett sok jó időeredmény is született, amivel az országos ranglistán értékes helyezéseket értek el a sportolók. Palkovics Adél 200 pillangón mindenkit maga mögé utasított, és a versenyző második lett 200 vegyesen, 200 gyorson, valamint 200 háton is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szóka Júlia 400 vegyesen szerzett ezüstérmet, 800 gyorson, 200 mellen és 200 háton egyaránt a harmadik helyen végzett. Újvári Dorinának két ezüst­érem jutott, 200 háton és 100 mellen, illetve 200 mellen bronzérmet vehetett át. Szabó Dávid 400 vegyesen másodikként csapott célba, míg 200 háton harmadik helyen zárt.

Az úszókat Farkas András és Bujna Lilla edzők készítették fel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS