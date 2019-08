Értékes pontot szerzett a Perutz FC

Döntetlenre végződött az NB III-as labdarúgó-bajnokságban a hibátlanok csatája, miután a házigazda Érd 1-1-et játszott a vendég Perutz FC-vel.

Érdi VSE–Perutz FC 1-1 (1-1)

Érd, Ercsi úti Sporttelep. V.: Szommer (Nagy, Vad). Érdi VSE:, Kertész – Kónya, Koós, Mojzer, Németh, Májer, Pál, Kollega, Gera (Balogh 58.), Melczer, Bozsoki, vezetőedző: Limperger Zsolt. Perutz FC: Keserű – Farkas D., Dóczi, Császár, Böröczky – Baldauf, Nagy T. Zsirai, Kalász (Farkas B. 73.), Hanzl (Szilágyi 87.) – Irmes (Szabó 46.), vezetőedző: Lengyel Ferenc.

A nyugati csoport harmadik fordulójában a két meccs után egyaránt 100 százalékos mérleggel álló felek csaptak össze. A hazaiak a Hévízt (7-0) és a Sárvárt (0-3) verték, míg a pápaiak a Balatonellét (0-3) és a Veszprémet (2-1) győzték le. Az elmúlt két szezon eredményeit figyelembe véve a zöld-fehérek számítottak a három pont legfőbb várományosának, hiszen a legutóbbi négy bajnokin három érdi siker és egy döntetlen született, ettől függetlenül természetesen nem feltartott kézzel utaztak Szabó Zsolték Pest megyébe.

A pápai szakvezető több meglepőt is húzott a kezdő kihirdetésekor, a kapuban az eddig jól teljesítő Bánki helyett Keserű kapott bizalmat, hosszú sérülés után Böröczky is ott volt a kezdéskor a pályán, Irmessel egyetemben, aki Szabót igyekezett pótolni, sőt Baldauf is megkapta a lehetőséget a bizonyításra.

Kiegyenlített első 30 perc után a hazaiak előtt adódott az első lehetőség, Bozsoki keresztezését Mojzer a kimozduló Keserű mellett nem tudta kapura lőni.

A 41. percben óriásit hibázott az érdi védelem, amit kihasznált a Perutz, Hanzl helyzetfelismerését az üres kapu előtt álló Kalász passzolta a gólvonal mögé, 0-1.

Mindössze négy percig vezetett a Perutz, a 45. percben ugyanis egyenlítettek az érdiek: Kollegát buktatták a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Melczer a jobb alsóba rúgta 1–1.

Fordulás után tíz perc elteltével az Érd állt közel a gólszerzéshez, az egyik pápai védő saját kapusa elől fejelte el a labdát, de a társak a gólvonalról menteni tudták a helyzetet.

A folytatásban előbb Kollega tévesztett célt, majd Koós löketét fogta másodjára Keserű. Az utolsó tíz percben Mojzer bombáját, végül Kollega kísérletét is menteni tudták a pápaiak, akik kiharcolták a győzelemmel felérő döntetlent.

Lengyel Ferenc: – Jól sikerült heti felkészülés után egy masszív, erőszakos, taktikus játékot játszottunk, aminek nagyon örülök. Az a felállás, amit a felkészülés alatt gyakoroltunk élesben is jól működött, amivel megleptük az Érdet. Hanzl és Kalász gyönyörű összjátékából megszereztük a vezetést, sajnos egy jogos tizenegyessel a hajrában a hazaiak kiegyenlítettek. A második félidőben az Érd birtokolta többet a labdát, de hősies védekezéssel meg tudtuk őrizni az egy pontot.