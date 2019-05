Esélyesként lép pályára a BKSE

A Komlót fogadja ma a Balatonfüredi KSE a férfi kézilabda NB I-ben.

Utolsó előtti hazai mérkőzését játssza ma a 2018/2019-es idényben a füredi csapat, amely legutóbb, múlt szombaton egy góllal nyert a Budakalász vendégeként.

– A Kalász jó formában van, ezt tudtuk, és arra is számítottunk, hogy nehéz meccs vár ránk. Így is történt, aztán az izgalmas küzdelem végén a hajrát mi bírtuk jobban, ehhez nagyban hozzájárult Fazekas Nándor nagyszerű teljesítménye – foglalta össze a negyedik helyen álló BKSE szakvezetője, Csoknyai István.

– Két hazai meccs következik, ha ezeken begyűjtjük a pontokat, megvan a negyedik hely. A Komló rapszodikus csapat, tud nagyon jól és gyengén is teljesíteni, veszélyes ellenfél. Jó állapotban vagyunk, de oda kell figyelnünk, senki ellen sem lehet biztosra menni. A jó védekezés és gyors kontrajáték mellett fontos, hogy türelmesen kézilabdázzunk. Úgy látom, hogy a fiúk most élvezik a játékot, nincs rajtuk különösebb nyomás – fogalmazott az edző, aki ezúttal sem számíthat Hornyák Péterre, és a sérült szélső mellett még mások játéka is kérdőjeles.

A nyolcadik helyen álló Komló elleni bajnoki 18 órakor kezdődik.