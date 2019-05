Európa legjobbjai között a Telekom Veszprém

Az idegenbeli siker után hazai pályán is legyőzte a regnáló német bajnokot, a Flensburgot a Telekom Veszprém, így története során ötödször kivívta, hogy a Bajnokok Ligája négyes döntőjében szerepeljen Kölnben.

Telekom Veszprém-Flensburg 29-25 (17-13)

Veszprém, 5321 néző. V.: Pichon, Reveret (franciák). Telekom Veszprém: Sterbik – Gajic 6 (5), Nagy 2, Lékai 2, Blagotinsek 1, Ilics 1, Manaszkov 1. Csere: Mikler (kapus), Terzic, Nilsson 5, Mahé 4, Mackovsek 1, Tönnesen, Strlek 1, Marguc 2, Nenadics 3. Edző: David Davis.

SG Flensburg-Handewitt: Bergerud – Steinhauser 1, Karlsson, Glandorf 1, Hald 4, Johannessen 1, Wanne 7 (2). Csere: Buric (kapus), Lauge Schmidt 4, Röd 1, Golla 1, Jeppsson 3, Svan 2. Edző: Maik Machulla.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/2.

Felfokozott izgalomban várták a veszprémi nézők a Flensburg elleni negyeddöntő visszavágóját, a találkozó előtt mindenki arról beszélt, lehetetlen, hogy a Veszprém Arénában, saját közönsége előtt hat góllal kikapjon, egyáltalán vereséget szenvedjen a Telekom Veszprém. (Az első meccsen 28-22-re nyertek a bakonyiak – a szerző.)

Miközben Tina Turner Simply the best című nótája üvöltött a hangszórókból, a hangulatért felelős O-szektor is elfoglalta helyét, és máris rákezdett: „Veletek vagyunk!” – skandálták.

Az már bizonyossá vált a visszavágó előtt, hogy Momir Ilics utolsó BL-csatáját vívja veszprémi színekben a Veszprém Arénában, de arról csak találgattak a lelátón helyet foglalók, vajon Nagy Lászlót láthatják-e még a következő szezonban is a pályán.

Soha nem látott, hatalmas élőképpel készültek a szurkolók, amely gyakorlatilag a VIP-szektoron kívül az egész lelátót beborította.

Gyakorlatilag ugyanúgy kezdett a Veszprém, mint Flensburgban, hiszen a 4. perc végén 3-0-ra mentek a németek. Az tűnt aggasztónak, hogy Bergerud valamennyi hazai próbálkozást könnyedén hárította. Wanne találatai után pedig 0-5 állt az eredményjelzőn, és azonnal kénytelen volt időt kérni David Davis mester.

A pocsék kezdés után mintha éledezni kezdett volna a veszprémi védelem, s Nagy László végre megtörte a nyolc perce tartó góltalanságot. Azonnal jött a válasz Lauge Schmidt részéről, majd Lékai volt eredményes.

A 13. percben Blagotinsek kapta a találkozó első két percét, Steinhauser használta ki az emberelőnyt (4-8). A túloldalon Lékai harcolt ki hetest, Gajic gólra is váltotta, majd a Sterbiket váltó Mikler azonnal bravúrral mutatkozott be.

Lauge Schmidt majdnem felrobbant, amikor Nilsson újra le tudott fordulni a védőkről, a megítélt büntetőt Gajic vágta be, s így a 16. percben 6-8-ra állt az ütközet.

Mikler, ahogy az első meccsen, úgy most is lehúzta a rolót, s a 20. perchez érve Nilsson találatával már döntetlenre állt a csata (9-9).

A Flensburg azonban nem roppant meg, s egyelőre nem tudta átvenni a vezetést a Veszprém, sőt a 22. percben Davis mester kikérte a második idejét is (9-11).

A rövid tanácskozás után gyorsan kiegyenlített újra a Telekom, Manaszkov szerzett csodagólt bevetődve, Gajic ötödik találatával pedig átvette a vezetést a házigazda.

Mikler pazar produkciójára elfogytak a szavak, újabb védése után Blagotinsek talált be saját hatosáról az üresen maradt flensburgi kapuba, s 5321 ember ugrott talpra az arénában 14-12-nél.

Kapusát lehozva, hét emberrel támadott a német bajnok, azonban ez sem segített rajta. Mikler védései után előbb Ilics lőtt újra saját térfeléről gólt, majd Mahé sprintelt hasonló szituációban egy kapufáról kicsorgó labdára és bevetődve 17-13-ra alakította az állást.

A szünet után a Flensburg kezdte jobban a félidőt, két gyors góllal 17-15-re zárkózott fel. Ezt követően azonban állandósult a három-négy gólos differencia. A Veszprém játékát öröm volt nézni: támadásban és védekezésben is mindenki beletett apait, anyait, s Maik Machulla a 41. percben megpróbálta egy utolsó rohamra ösztökélni játékosait, ám az időkérés sem segített csapatán.

Kőkeményen védekezett a Veszprém, Mikler pedig amit lehetett megfogott, elől Marguc, Nenadics, Nilsson villant (46. perc: 24-19).

A 49. percben Röd próbálta feltartóztatni a kapura törő Mahét, aki könyékkel véletlenül eltalálta, a flensburgit vérző orral kísérték az öltözőbe. A sérülés láthatóan megfogta a németeket, zsinórban lőtt két góllal 26-20-ra alakult az állás.

Az utolsó öt percre visszaküldte Nagy Lászlót és Momir Ilicset David Davis, a nézők számára ez azt jelentette, a csapatkapitány is utolsó BL-meccsén szerepel a Veszprém Arénában.

A Flensburg zsinórban három gólt szerzett, de Ilics varázslatos passzából Nilsson is betalált (27-23). Már mindenki az összecsapás végét várta, de azért még bevágott egy újabb gólt Nilsson, Mikler pedig védett egy hatalmasat (28-24).

Az utolsó percben minden szurkoló azt kiabálta. „Final Four!” Az O-szektor hatalmas molinót feszített ki, amelyen ez állt: „Együtt erre vagyunk képesek!”

Elképzelhetetlen érzelmek törtek a felszínre a lefújáskor, a Veszprém újra Európa legjobb négy csapata közé jutott, összesítésben tíz góllal múlt felül a Flensburgot! Irány Köln!