Évzárót tartottak a VUKE kosarasai

Hivatalosan is lezárta a 2018/19-es esztendőt a Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület (VUKE).

Évzárót tartott a VUKE. A Vetési gimnázium tornacsarnokában lebonyolított eseményen Naményi Miklós, a VUKE elnöke köszöntötte a mintegy 150 szülőt és kosaras palántát.

– Egy vezetőnek nem az a siker, ha aranyérmet akasztanak egy-egy csapat játékosainak a nyakába. Az az edző sikere. Nekem az sokkal fontosabb, hogy egyre többen vagyunk, egyre többen szeretik a kosárlabdát. Fontos hír, hogy az elmúlt hetekben nyolc-tíz iskolával is meg tudtunk egyezni, s ezekben az intézményekben szeptembertől elindul az iskolaszintű kosárlabdázás. Szerencsére a tankerület is partner volt ebben és már alá is írtuk erről a szerződéseket – hangsúlyozta.

A sportvezető hozzátette, az, hogy ezekből a gyerekekből milyen játékosok lesznek, az kicsit később, 16-18 éves korukban kezd körvonalazódni. Addig még nagyon sok minden változhat. Aki esetleg 12-14 évesen tehetség, az egyáltalán nem biztos, hogy a felnőttkorhoz közeledve is az marad.

– Szerintünk sokkal inkább azon múlik minden, hogy az adott játékos mennyit hajlandó tenni érte, egyénileg milyen a hozzáállása. Teljesen mindegy, hogy Veszprémben vagyunk vagy Amerikában, netán Tenerifén, mert ha megfelelő a játékos hozzáállása, és mi hozzáadjuk a maximális tudásunkat a fejlődése érdekében, akkor élvonalbeli kosarasokat nevelhetünk – fogalmazott.

Az évzárón minden korosztályban többen is jutalmat vehettek át éves teljesítményükért. Szép trófeát vihettek haza az MVP-k, vagyis az adott korcsoport legértékesebb játékosai, de a legtöbbet fejlődő sportolók teljesítményét is elismerték.

A díjazottak. MVP. U11 fiú: Bertalan Máté. U11 lány: Kalincsák Anna Gréta. U12 fiú: Dominyák András. U12 lány: Léber Boglárka. U14/A: Végh Mátyás. U14 lány: Oláh Száva. U16: Kovács Bálint. U18: Veingartner András. U20: Lógár Bence. Legtöbbet fejlődő játékos. U11 fiú: Koscsisák Mátyás. U11 lány: Bényi Luca. U12 fiú: Kertész Bálint. U12 lány: Eckert Vivien. U14/A: Csóti Zétény. U14/B: Pleszinger Richárd. U16: Nagy Lázár. U18: Habel Clemens.

Az év utánpótlásedzője Szabó Péter lett.