Extraligában a Szent Benedek!

A Magyar Röplabda Szövetség elnökségének döntése értelmében a 2020/21-es évadban a legmagasabb osztályban, az Extraligában szerepelhet a Szent Benedek Balatonfüred női alakulata.

Lejárt a nevezés a 2020/21-es szezonra, s akkor kiderült, két, a hátunk mögött hagyott szezonban még extraligás csapat sem tudja vállalni a folytatásban az élvonalbeli szereplés. A Jászberény az NB I-be, míg a Haladás még oda sem nyújtotta be a nevezését. Az MRSZ elnöksége ezért úgy döntött, az NB I két legjobb csapatát kéri fel a távozók helyére. A Szent Benedek Balatonfüred toronymagasan vezette a mezőnyt, s nagy valószínűséggel meg is nyerte volna NB I-es sorozatot, mögötte négy pont lemaradással a DVTK gárdája állt.

– Nagy fölénnyel vezettük az NB I-et, a győzelmünk borítékolható volt, ezért örömmel vállaltuk az extraligás felkérést – kezdte Komáromi Móric, a Szent Benedek RA elnöke. – Megdolgoztak ezért a lányok, a szakmai stáb és a vezetőség is. Büszkék vagyunk rá, hogy öt év alatt gyakorlatilag a semmiből felépítettünk egy sikeres és eredményes klubot, valamint egy több mint 300 gyermeket foglalkoztató akadémiát is. Azt hiszem, ez az eredmény Európában is egyedülálló.

Komáromi Móric elmondta, a felnőtt keret hetven százalékát középiskolás lányok adták, akik közül többen éppen májusban érettségiztek. Őket egészítette ki néhány remek légiós Amerikából, Szerbiából.

– Amikor a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet rendeltek el március közepén, mi is felfüggesztettünk minden tevékenységet. Ráadásul az Amerikai Röplabda Szövetség azonnali hatállyal hazarendelte a játékosait, így többekkel véget is ért a kontraktusunk. Caroline Dupont ezek után be is fejezte a játékos-pályafutását és a civil életben helyezkedett el. Monica Mackkel pedig szintén szerződést bontottunk – tudtuk meg.

A harmadik amerikai légiós, Jennifer Vandeer Meer még lehetséges, hogy visszatér Magyarországra, a tóparti együtteshez. Ő egy igazi, többdinasztiás röplabdacsaládból származik, szülei saját röpisulit működtetnek. Komáromi Móric elmondta, Jennifer rendkívül értékes ember, akivel nagyon jó volt együtt dolgozni, s bár lehet, hogy a képességeivel nem lesz meghatározó az Extraligában, ettől függetlenül szeretnék, ha maradna.

– Jelenleg kubai, amerikai és lett játékosokkal vagyunk tárgyalásban. Szeretnénk két-három légióssal erősíteni. Amellett, hogy remek röplabdásokat keresünk, fontos szempont számunkra a felsőfokú vagy anyanyelvi szintű angolnyelv-tudás. Az ok roppant egyszerű. Felelős klubvezetőként és iskolaigazgatóként úgy vélem, manapság a megfelelő nyelvi képzés elengedhetetlen. A lányaink így rákényszerülnek, hogy használják és gyakorolják az angolt. Sportolnak és nyelvet is tanulnak az edzéseken – hangsúlyozta az elnök.

A héten újra edzésbe álltak a Szent Benedek különböző korosztályos együttesei is, míg a felnőttek később kezdik a munkát. Egyelőre hatan sportolhatnak egyszerre egy adott pályán.

– A pandémia közben átálltunk mi is a digitális edzésekre. Az edzőink rengeteg videót készítettek, sőt olyat is, amelyekben a hibákra hívják fel a figyelmet, így a szülők ezek alapján ki tudták javítani azokat. Most azonban már mindenki nagyon boldog, hogy újra lehet közös tréningeket tartani – fogalmazott Komáromi Móric.

Az elnök elmondta még, az Extraligára várhatóan július végén, augusztus elején kezdi meg a felkészülést a felnőtt keret Milodanovics Andrea vezetőedző irányításával. A cél a tisztes helytállás lesz, de Balatonfüreden bizonyára senki sem bánná, ha ez egyet jelentene a bennmaradással.