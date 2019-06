Favoritként számolnak a fürediekkel a nagy világversenyeken

Már javában készül a magyar férfi strandkézilabda-válogatott az idei kihívásokra: a lengyelországi Európa-bajnokságra és a katari strandsportágak világjátékára.

A veszprémi Gulyás István négy éve vezeti a magyar férfi strandkézilabda-válogatottat, szép sikerekkel.

– Az edzői pályámat Nagyatádon kezdtem, s ott hozott össze a sors Vártok Ákossal, a strandkézilabdázók akkori edzőjével. Jómagam is játszottam, levezetésként, és nagyon megtetszett ez a sportág. Négy évvel ezelőtt kaptam meg a felkérést a szövetségi kapitányi pozícióra. Azóta három Európa-bajnokságon, egy világbajnokságon és egy világjátékokon jártunk, és ezeken rendre a legjobbak között, a mezőny elején végeztünk – mondta el Gulyás István.

A főállásban a Telekom Veszprém U21-es alakulatánál tevékenykedő szakember kifejtette, tavaly a kazanyi világbajnokságon bronzérmet szereztek tanítványai, s ezzel az eredménnyel kvalifikálták magukat a strandsportágak első világjátékára.

– Az eredeti kiírás szerint San Diego adott volna otthont az első alkalommal megrendezendő strandsportok világjátékának, azonban a kaliforniai város nem tudta előteremteni a rendezéshez szükséges anyagi fedezetet, így más helyszín után nézett a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége. Végül Dohára esett a választás, amely fantasztikus óceánparti helyszínekkel rendelkezik – magyarázta a kapitány.

Az október 12–16. közötti eseménnyel zárja majd a magyar csapat a szezont, ahol a torna egyik esélyeseként lép majd a homokba. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen addig még vár egy Európa-bajnokság is a mieinkre.

– A lengyelországi Eb-n esélyesként számolnak velünk. Húsznál több csapat mutatja meg magát, bízom benne, hogy szép eredményekkel térhetünk majd haza – reménykedett a szakvezető.

A magyar együttes minden évben május utolsó hétvégéjén kezdi meg a felkészülést a strandszezonra. Gulyás István csapatában több veszprémi nevelésű fiatalra is számít, így például a gárda meghatározó tagja Zakics Bence, Vizes Patrik, Priczel Bence, John András, vagy Gyene Norbert is.

Az idén új játékosok is meghívást kaptak a keretbe, így például a Telekom ifjúsági csapatával bajnoki ezüstérmet szerző Hornyák Bence, vagy Melnyicsuk Viktor is, akik aktív szerepet vállaltak a tavalyi argentínai ifjúsági olimpián résztvevő nemzeti alakulatban is.

A hétvégén Gárdonyban szerepel majd egy felkészülési tornán a Gulyás-legénység, ahol többek között Horvátország és Norvégia legjobbjaival is összemérik erejüket.