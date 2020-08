FC Ajka kontra Békéscsaba: veretlenek egymás ellen

Szezonbeli harmadik meccsén is hazai környezetben lép pályára az FC Ajka, amely vasárnap a Békéscsabát fogadja. A Veszprém megyeiek két fordulót követően hibátlanok, de még a Békéscsaba sem szenvedett vereséget.

Álomszerű kezdést produkált az FC Ajka a 2020/2021-es szezonban, Kis Károly együttese előbb az ETO FC Győrt (2-1), majd a Kazincbarcikát (3-1) múlta felül. Mindkét ellenfelét otthont győzte le, a hazai kezdés után a szerdai hétközi fordulóban sem kellett utaznia (ennek oka az volt, hogy a Kazincbarcikával felcserélte a pályaválasztói jogot).

A két találkozó több hasonlóságot is mutatott. Az ajkaiak egyik meccsen sem kezdtek túl nagy elánnal – az ETO helyzeteket dolgozott ki ekkor, a Kazincbarcika gólt is lőtt –, ám negyedórát követően a házigazda teljesen átvette a játék irányítását. Heffler Tiborék szervezettek, egységesek voltak, sokat birtokolták a labdát, és gyors akcióikat alig-alig tudta követni a vetélytárs. Az első két meccsen elért öt találat akár 7-8 is lehetett volna, és itt van az egyetlen negatívum az Ajka futballját illetően: ennél jobb helyzetkihasználásra lesz szükség akkor, ha a rivális szorosabb küzdelemre tudja késztetni a gárdát. Valljuk meg, az első két találkozó majdhogynem egyoldalú volt, Nagy Krisztiánék maximálisan ellenfelük fölé nőttek.

Vasárnap meglátjuk, hogy ez így lesz-e a Békéscsaba ellen is, vagy a volt ajkai edző irányította vendégek előhúznak valami olyat a kalapból, amellyel meglephetik a Veszprém megyeieket.

Nem kizárt, hogy így lesz, Schindler Szabolcs Békéscsabája szintén jól kezdett: az első körben nyerni tudott Szegeden (2-1), majd döntetlent játszott hazai pályán a feljutásra pályázó Vasas ellen (1-1).

– A legfontosabb a győzelem, nagyon örülök a jó kezdésnek – mondta lapunknak Kis Károly edző.

Az ajkai mester megjegyezte, ő is úgy gondolja, hogy az első két körben a siker mellé jó játék is párosult, de ez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna hibák, amelyeket ki kell javítani. – A gólok mellett sok lehetőségünk volt, kombinatívan és időnként látványosan futballoztunk. Ezzel együtt semmi okunk rá, hogy elbízzuk magunkat, a plusz önbizalom viszont nagyon is jól jön a csapatnak – fogalmazott Kis Károly, aki nagy küzdelemre számít vasárnap. – A Békéscsaba is jól kezdett. Ellenfelünk nagyon szervezett, és védekezésből gyorsan vált át veszélyes támadásokba. Ahogyan eddig, most is a maximumot kell nyújtanunk. Bízom benne, hogy ismét sok szurkoló látogat ki a stadionba, vasárnap és szerdán is nagyszerű érzés volt az általuk teremtett hangulatban pályára lépni.

A bajnoki mérkőzés 19 órakor kezdődik.