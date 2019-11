Fehéroroszokkal csapnak össze a veszprémiek

A hazai pályán mindig veszélyes fehérorosz bajnokhoz, a Meskov Breszthez utazik a Telekom Veszprém a Bajnokok Ligája csoportkörének hetedik fordulójában.

Az elmúlt héten a lengyel PGE Vive Kielce otthonában egygólos (34-33) vereséget szenvedett a Telekom Veszprém, így a BL B jelű nyolcasában visszacsúszott az ötödik helyre.

A 2019-es naptári évben még négy BL-ütközet vár David Davis tanítványaira, akik ha azt szeretnék, hogy újra számoljanak velük és esélyük legyen viszonylag könnyebb ellenfeleket kapni a kieséses szakaszban, akkor gyakorlatilag mind a négy találkozón kötelező a két pont megszerzése.

A Meskov Breszt lesz a következő aktuális ellenfél, amellyel az idén már megvívott egy emlékezetes találkozót a veszprémi gárda. A

SEHA-Liga első fordulójában egyetlen góllal, 28-27-re nyert Bresztben a Telekom, nem várt izgalmak után.

William Accambray, a fehéroroszok francia légiósa, aki éppen a királynék városából igazolt a Meskovhoz, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) hivatalos honlapjának nyilatkozva kifejtette, bár szeptemberben egy góllal alulmaradtak, most szeretnének visszavágni. Az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztak, sokat fejlődtek, igaz a BL-ben az eredmények elmaradtak, hiszen jelenleg csak hetedik helyen állnak a tabellán, négy pontra a továbbjutást érő hatodik pozíciótól.

– A nagycsapatok ellen mindig remekül játszunk, ahogy tettük azt a Kielce ellen is. Nyerhettünk volna Portoban, vagy a Montpellier ellen, ott csak apróságokon múlt a sikerünk, de még akkor is kár lenne temetni minket, ezt most szeretnénk bebizonyítani.

David Davis, a Telekom Veszprém hivatalos oldalának elmondta, szerinte a Breszt sokkal jobban kézilabdázik, mint például szeptemberben. Emelték a szintet, jól teljesítenek és hazai pályán sokkal agresszívabban dolgoznak.

– Viszont nekünk kell ez a két pont. Fontos, hogy az előttünk álló négy mérkőzést győzelemmel zárjuk a BL-ben, hogy a lehető legjobb pozícióba kerüljünk a tavaszra.

Dragan Gajic arról beszélt, muszáj hozni az idegenbeli sikereket, amennyiben céljaikat el akarják érni ebben a szezonban is.

– Nehéz a Breszt ellen játszani, főleg idegenben. Amióta Veszprémben játszom, azóta rendre egy-két gólos, szoros meccseket vívunk vele. Nagy szükségünk van a két pontra, hiszen ha szeretnénk ebben az évadban is komoly célokért küzdeni, akkor idegenben is nyernünk kell. Mindent meg fogunk tenni, ám ehhez fegyelmezetten, elhivatottan kell kézilabdáznunk.

A találkozó szombaton 17.30 órakor kezdődik.