Felbontották a szerződéseket a VLS-nél

Senkit sem akarunk hitegetni, ezért a következő két hónapra felbontottuk a szerződéseket. A játékosoknak munkát is próbálunk szerezni, nem akarunk senkit sem lehetetlen helyzetbe hozni.

Ezt Szabó Péter, a VLS Veszprém NB III-as labdarúgó-együttes ügyvezetője mondta el lapunknak.

Mint ismeretes, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) döntése értelmében csak az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságok folytatódnak a férfi és a női vonalon, viszont az alacsonyabb osztályú küzdelmeket befejezettnek tekintik.

– Mivel nem folytatjuk a sorozatot, ezért a klubvezetés úgy döntött, a következő két hónapra felbontjuk a játékosok szerződéseit – kezdte Szabó Péter. – A futballisták erre az időszakra kérhetnek munkanélküli segélyt, vagy elmehetnek dolgozni is akár. Aki szeretné, annak megpróbálunk munkahelyet is szerezni, senkit sem szeretnénk lehetetlen helyzetben hagyni. Nagyjából tizenkét embert érint ez a döntés – tudtuk meg. Az ügyvezető kitért rá, június 30-án egyébként is megszűnt volna a játékosok kontraktusa.

Az NB III-at a kilencedik helyen záró VLS Veszprém is a város kiemelt egyesületei közé tartozik, ezért a klubra is vonatkozik az a döntés, miszerint az idei önkormányzati támogatást a felére csökkentik. Ez, mint mindegyik másik egylet esetében, azért is érinti érzékenyen a labdarúgókat, mert az évet még a teljes összeggel tervezték meg, s annak megfelelően érkezett meg az önkormányzati támogatás az első három hónapra.

– Még nem tudjuk, mikor indul az új bajnokság, és azt sem, milyen anyagi lehetőségeink lesznek. Szeretnénk egyben tartani a csapatot, a veszprémieket mindenképpen itthon tartanánk. Ám hogy tovább tudjuk-e építeni azt a brandet, amit elkezdtünk, hogy ifistákkal kell-e feltölteni a keretet, vagy más úton kell elindulnunk, az még nem világos – magyarázta a klubvezető.

Szabó Péter hozzátette, az edzéseket a jelenlegi helyzetben is biztosítják.

– A gyakorlások minőségét meghatározza, hogy milyen feladatok állnak előttünk. Egyelőre a szinten tartás a cél, s amint meglesz az új versenykiírás, akkor döntjük el, mikortól áll munkába a teljes csapat – emelte ki az ügyvezető, aki azt is elmondta, Pető Tamás edzővel mindenben hasonlóan gondolkoznak, remekül működik a közös munka, s a jövőben is őt képzeli el a veszprémi alakulat kispadjára.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csapjunk be senkit. Mindenkinek felvázoltam a helyzetünket korrekten. Hogy július 1-től mit tudok ajánlani, még nem tudom, de azon dolgozunk, minél jobb feltételeket kínáljunk – zárta.