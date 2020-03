Felemás mérleg a férfi kézilabda NB I/B-ben

A jelenleg második helyen álló Balatonfüredi KSE U21 nem bírt a Tatával, viszont a Telekom Veszprém U21-es gárdája szép sikert aratott a Budai Farkasoknál a férfi kézilabda NB I/B-ben.

Budai Farkasok-Telekom U21 21-28 (11-12)

Budaörs, 100 néző. V.: Hornyik, Zörgő. Telekom Veszprém U21: Palasics, Nagy B. (kapusok) – Katus, Dörnyei 4, Szabó 2, Csányi, Gombai 2, Hornyák 3, Melnyicsuk 5, Pintér, Szuharev 2, Dobi 3, Bodor 7. Edzők: Gulyás Péter, Momir Ilics.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 1/0, ill. 4/4.

Nagyszerűen kezdtek a bakonyiak (0-4), s a különbség a 12. percig nem csökkent (3-7). Állandósult a különbség, viszont Szuharev kiállításakor sikerült a hazaiaknak közelebb férkőzni (10-12). Bár Palasics többször is remekül avatkozott játékba a félidő végére egy gólra olvadt az előny, főleg azért, mert a vendégek több helyzetet is elpuskáztak.

Szünet után a 43. percig felváltva estek a gólok, aztán időt kért Momir Ilics, rendet rakott a fejekben, feljavult a védekezés, és zsinórban szerzett négy góllal 17-22-re elhúzott a Telekom. Auer találata után egy újabb 4-1-es szériával pedig el is dőlt a két pont sorsa.

Tatai AC-Balatonfüredi KSE U21 24-19 (12-10)

Tata, 370 néző. V.: Csányi, Drinóczi. Balatonfüredi KSE U21: Seprős, Lakatos (kapusok), Tóvizi 3, Vajda 3, Szász 5, Brandt, Klucsik, Kőhegyi, Orbán, Tóth D., Hutvágner Ák. 1, Hegyi, Kretz, Draskovics 4, Határ 2, Hutvágner Ár. 1. Edző: Kárpáti Krisztián.

Kiállítások: 14, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/2.

Nem kezdett túl jól a BKSE, az első negyedóra végéhez érve már négy gólos hátrányban volt (8-4). A tatai védőfal és a kapus is jól tette a dolgát, kissé elbizonytalanítva a füredi támadókat. Deményi a kapuban hetest is hárított, és szépen olvasta a tópartiak próbálkozását, így tovább nőtt a különbség a korábbi válogatottakat – Iváncsik Tamást, Harsányi Gergelyt – is a soraiban tudó Tatai AC javára (24. perc: 12-6). Tóvizi gólja adott újra lendületet a füredieknek, Seprős is egyre több lövést hárított, és a félidő végére 12-10-re jött fel a BKSE.

Szünet után 17-13-ra elhúzott a Tata, azonban Kárpáti Krisztián jókor kért időt és tanítványai egy remek, 4-0-ás szériával kiegyenlítettek (46. perc: 17-17). Seprős mindent megtett, hogy ne változzon az állás, ám Vajda kiállítását kihasználta a házigazda (20-17). Seprős bravúrjai tartották a lelket a fürediekben, ám az 57. perc után 21-19-et követően már csak a hazaiak találtak be, így nem sikerült a bravúr, BKSE kikapott, de így is második maradt a tabellán.