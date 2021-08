Felsőörs díszpolgára lett Berecz Zsombor olimpikon

Berecz Zsombor olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vitorlázó tartott élménybeszámolót a civilház udvarán. A közönség felállva, vastapssal köszöntötte a kiváló sportolót.

Szabó Balázs polgármester ismertette a szép számban egybegyűltekkel Berecz Zsombor életútját, sportpályafutását. Mint mondta, a magyar vitorlássport legjobb olimpiai eredményét érte el, túlszárnyalva Detre Zsolt és Detre Szabolcs 1980-ban megszerzett bronz­érmét. A sportoló 2013 óta él Felsőörsön feleségével, Nórával, valamint gyermekeikkel, Botonddal és Annával.

A polgármester ezután átadta a díszpolgári címet Berecz Zsombornak, aki azt meghatódva vette át.

A kitüntetés kiváltságokkal is jár, ezek szerint Berecz Zsombor a neve előtt használhatja a „Felsőörs” előtagot, és minden egyes képviselő-testületi ülésre meghívót kap.

– Eddig is hittem, hogy a lehetetlen nem létezik, de most már tudom is. Ezt az eredményt azoknak köszönhetem, akik támogattak lelkileg, anyagilag, a tudásukkal, és ezáltal létrehozhattam a legjobb csapatot magam köré. Igyekszem magam olyan emberekkel körülvenni, akiktől tanulhatok, és a legjobbak abban, amit csinálnak. Ennek a kirakósnak én az egyik darabja vagyok, de mindegyik kell hozzá, hogy összeálljon a teljes kép. Hosszú út volt, de minden perce megérte – kezdte az élménybeszámolót Zsombor.

Elmondta: régóta kitűzött célja volt, hogy az olimpián érmet szerezzen. Öt évvel ezelőtt Rio de Janeiróba is úgy utazott ki, hogy dobogóra állhat, de sajnos csak a 12. helyet szerezte meg. Úgy érzi, hogy akkor még nem volt elég érett. Tokióban az utolsó etapot megnyerte, és volt a versenynek olyan pillanata, amikor összetettben az első helyen állt. Szerinte az angol versenytársa teljesen megérdemelten lett aranyérmes. Természetesen nagyon boldog lett volna, ha a dobogó legfelső fokára állhat fel, de nincsen benne hiányérzet. Nagyon sokat köszönhet feleségének, Nórának, hiszen ő is nagyban hozzájárult a sikereihez. Év közben kétszáz napig külföldön volt, vitorlázott. Nóra vigyázott a két gyermekükre, nagyon komoly felelősség hárult rá, amit a nyilvánosság előtt is megköszönt. Amikor itthon volt, igyekezett minél többet a családjával lenni. Most szerencsére több idő jut rájuk.

– Nagy terveim vannak a jövőt illetően. Szeretném átadni a következő generációnak azt a tudást, amelyre az évek során szert tettem. Hiszek a magyar vitorlázás jövőjében, és hogy képesek vagyunk hasonló vagy jobb eredményekre, mint amit elértem a pályafutásom alatt. Ehhez az kell, hogy rendszeresen foglalkozzanak a gyerekekkel, az én életemben ez elég későn történt. Ezzel együtt semmit nem változtatnék az úton, amelyet bejártam, az összes nehézségével és buktatójával együtt – fejtette ki beszámolójában Berecz Zsombor, miközben bemutatott néhány látványos kisfilmet az egyik felkészüléséről.